費利蒙中文學校畢業典禮 溫馨感人

費利蒙中文學校舉辦畢業典禮，包括市長高敘加、市議員邵陽等人都到場致意。（施郁瑞提供）

費利蒙中文學校（Fremont Chinese School）日前在佛利蒙的Irvington高中（Irvington High School）舉行2023年高中中文學分班畢業典禮。儀式由校長施郁瑞主持，佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、市議員邵陽、僑教中心副主任陳怡珍、北加州 中文學校聯合會會長王婉君、費利蒙中文學校前校長陳秉明、何台光等來賓都前往致意，並且祝賀所有畢業生。

費利蒙中文學校成立於1972年，至今已有40多年的歷史。最剛開始的時候，費利蒙中文學校僅是家庭學校的規模，人數只有十多人。但在多年的積累之下，費利蒙中文學校已有相當的規模，學生人數目前為數百人。學校通常在周六早上於Irvington高中上課。

當日畢業生先繞行會場，現場播放畢業生小時候即現在的照片，以及畢業生的感言。施郁瑞介紹，這一屆的畢業生共有十人，畢業生的父母、老師、朋友和貴賓們齊聚畢業會場，一同慶祝這些所有學生的成就。在充滿慶祝的布置和熱烈的期待中進行畢業典禮，大家一起向畢業班的努力致敬。

施郁瑞祝賀畢業生完成中文學校的課程：「你們成就人生中一個重要的里程碑，準備踏上新的人生旅程。也也希望畢業生們未來能使用中文，來幫助自己將來的人生。」

佛利蒙市長高敘加表示，自己是在美國長大的華人 ，成長在英文的環境，是後來才更加緊學習中文。她特別用中文致詞，祝賀畢業生完成中文學習，也感佩家長與老師的支持，讓同學們能堅持下去。

邵陽指出，他除一直使用中文幫助服務華人社區之外，也在法庭擔任翻譯官，幫助需要中文翻譯的人。另外還於迪安薩學院（De Anza College）教授大學的中英文翻譯。他表示，講中文的人非常多，期許畢業生未來能有機會多使用中文，並進一步拓展中文的能力。

到場致意的僑教中心副主任陳怡珍祝福畢業生美夢成真、前途不可限量。北加 州中文學校聯合會會長王婉君勉勵畢業生：「要快樂，要有責任，更別忘了你的中文！」

當日有三位畢業生家長致詞，分享他們的孩子在中文學校學習的經驗，以及一路上成長與獲得的成果。畢業生們是一一被召喚上台，由校長頒授證畢業書。前校長陳秉明、副主任陳怡珍、中文學校聯合會會長王婉君另頒授特別獎給三位就讀了十年以上的畢業生。數位畢業生代表獻花給授課老師，感激老師多年來的貢獻。