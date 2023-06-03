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熱心義工岑德輝癌逝 家屬謝社區捐款

記者李榮／佛利蒙報導
岑德輝（右後）走後，留下兩個稚子。（林琪珍提供）
岑德輝（右後）走後，留下兩個稚子。（林琪珍提供）

位於佛利蒙的費利蒙中文學校（Fremont Chinese School ）熱心志工家長岑德輝（Ernesto “Ernie” Kong, Jr），經常在學校活動時幫忙。不幸幾年前罹患大腸癌，5月1日時病逝，留下一男一女兩名年幼的孩子。岑德輝的遺體5月30日火化，妻子林琪珍（Kristine Kong）特別感謝社區以及本報讀者的捐款，協助她們一家支付喪葬費用與先前的醫療費用，「愛心從四面幫方送來，非常感恩。」

「人說在美國生活最怕的是生病。沒想到發生在我們身上。」林琪珍表示，美國的醫療費用與各種其他費用相當昂貴，雖有健康醫療保險但也沒想到許多治療是不包含在內。所幸有社區的幫忙，不然還真的不知道該怎麼辦。

岑德輝今年4月份才與家人歡度46歲生日，當時他已經屬於末期，雖然能看出與家人開心相聚，但精神已經顯得虛弱。身為家庭支柱的岑德輝離世後，留下結婚多年的妻子林琪珍，以及8歲的Kendra Kong與4歲的Kendrick Kong兩名子女。

林琪珍表示，岑德輝發現身體有異樣時，檢查結果就已經是大腸癌的第四期。但是先生年紀很輕，孩子年紀又非常小，當時小的孩子還不滿一歲。岑德輝一路以來堅持積極治療，並且樂觀正面地面對病魔。不過很可惜後來還是沒能挺過，於5月1日離世。然而，也因為過去多方嘗試各種治療，累積相當大筆的醫療費用。

岑德輝（右）今年4月份才剛過46歲生日。（林琪珍提供）
岑德輝（右）今年4月份才剛過46歲生日。（林琪珍提供）

林琪珍說，非常感謝社區的幫忙，特別是在本報報導後，無論在gofundme籌款網站上，以及直接Zelle捐款的部分，都增加了不少。截至目前統計，gofundme籌款網站的部分，共籌到3萬7366元；Zelle捐款部分，則有2970元。

「非常感謝大家的幫忙。」林琪珍指出，許多捐款的人都不曾相識，來自各地的素昧平生的各方送暖，實在非常暖心未來有能力時她與孩子也都會貢獻自己幫助社會，再次感謝所有捐助的朋友，讓她們一家能夠度過最艱難的坎，「我們能夠收到大家的支持，實在非常感動。我們家一定會超越這個難過階段。」

負責愛家岑德輝罹癌過世。家屬感謝社區的捐款。（林琪珍提供）
負責愛家岑德輝罹癌過世。家屬感謝社區的捐款。（林琪珍提供）

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