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Uber Eats機器人送外賣 將現聖荷西街頭 「合作拓展版圖」 　

記者葛歆睿／聖荷西報導
Uber Eats機器人送貨上門時，顧客會收到通知和一個唯一的代碼，用它來解鎖機器人並取出自己的外賣。（記者葛歆睿 / 翻攝）
Uber Eats機器人送貨上門時，顧客會收到通知和一個唯一的代碼，用它來解鎖機器人並取出自己的外賣。（記者葛歆睿 / 翻攝）

聖荷西居民將見證Uber Eats和Serve Robotics帶來的送餐高科技革命。據Restaurant Business報導，Uber Eats正在與Serve Robotics合作，擴大自動送餐機器人車隊，目標是在未來幾個月內，向包括聖荷西、達拉斯、溫哥華在內的新市場，部署多達2000輛自動駕駛漫遊車。

Uber Eats大約一年前開始在洛杉磯進行送餐機器人試點，此後，機器人送貨月環比增長達30%，現在有200多家洛杉磯餐廳提供機器人送餐選項；Uber Eat的聖荷西顧客可以期待這些創新四級自主四輪漫遊車為他們的外賣訂單提供便利。

這些漫遊車專為在人行道上行駛而設計，無需人工干預即可長時間運行。當送貨上門時，顧客會收到通知和一個唯一的代碼，用它來解鎖機器人並取出自己的外賣。

Serve Robotics 聯合創始人兼執行長卡沙尼（Ali Kashani）在聲明中表示，機器人可以減少交通和污染，同時提高送貨效率和節省成本。根據 ResearchAndMarkets.com 的一項研究，機器人送貨可以將成本降低 80% 到 90%。此外，零售商的碳足跡也顯著減少。

灣區另一個自主機器人送貨公司Starship和凱恩斯委員會的研究表明，Starship機器人在運營的三年半時間裡，避免了28萬次汽車旅行，行駛超過50萬哩。這相當於減少了137噸二氧化碳排放和超過 22公斤氮氧化物排放。

Uber Eats對自動送外賣機器人的擴展，是向更清潔、更智能和更高效的物流技術邁進。從顧客的角度來看，至少讓機器人送外賣不需要支付小費已經足夠吸引人。然而值得注意的是，自動送貨公司 Nuro在5月裁員30%，理由是進行車輛的商業化部署成本很高。儘管Uber Eats的送外賣機器人可能不會在短期內影響到那些以此謀生的人，但在某些工作崗位上人類被取代似乎也只是時間早晚的問題。

聖荷西 洛杉磯 灣區

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