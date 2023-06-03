聖荷西機場旅客回升 仍不及疫情前鍵　　

聖荷西國際機場旅客活動有所增長，但仍然不及疫情前水平。（記者葛歆睿／攝影）

聖荷西國際機場 （ SJC）旅客活動有所增長，但仍然不及疫情 前水平。居住在南灣的華人表示，SJC航班選擇少，票價也更加昂貴，有時候寧願選擇從舊金山 國際機場（SFO）出發。但SFO和其他機場面臨同樣的問題，與美中航班仍然沒有恢復正常有很大關係。

聖荷西信使報最新的統計數據分析顯示，在最近一年期間，SJC平均每月至少接待100萬名旅客。這是一個重要的里程碑。因為自三年前新冠肺炎疫情導致旅客活動急劇下降以來，作為矽谷的航空樞紐，SJC旅客數量一直沒有達到這一基準。

截至今年4月的12個月中，SJC機場接待了約1204 萬名旅客，每月平均旅客數量略高於100萬人次。

SJC發布的最新統計報告顯示，近一年的旅客總數比在2022年全年1133萬人次高出6.3%。據機場官員稱，機場4月份旅客略少於102萬旅客，比3月份的旅客總數96萬4900高出5.5%，比2022年同月旅客總數高出4.6%。

儘管機場的乘客活動有所增加，但南灣航空樞紐的繁忙程度仍遠低於冠狀病毒爆發前的日子。

2019年是加州和地方政府機構要求大範圍停業以抗擊新冠肺炎病毒傳播之前的最後一年，SJC接待了1565萬名乘客，平均每月130萬人，創歷史新高。

即使有了顯著提升，SJC在截至4月的最近一年期間，乘客總數仍比2019年低23.1%的高度。

庫比蒂諾居民張海亮，由於工作的緣故每周都要搭乘飛機往返洛杉磯。他表示，儘管住在南灣，距離SJC更近、更方便，但他寧願選擇從SFO出發。「聖荷西航班選擇比舊金山少很多，而且價格普遍要貴一些。理想的時間貴100塊都很常見。像我經常飛，累積起來是一筆不小的費用呢。」

不過，SJC並不是灣區唯一一個乘客短缺的機場。屋崙和舊金山的機場在最近的報告中披露，它們的旅客數量都遠低於2019年疫情前水平。

這與美國與中國航班仍然沒有恢復正常也有很大關係。疫情前美中直飛航班每周340班，現在只恢復了24班。SFO目前只有一班直飛上海，而SJC連一班都沒有。航班的緊張還導致飛機票價格是疫情前的10倍。