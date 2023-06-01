印度裔女性屋崙市議員 籲建可負擔住房

拉瑪錢德蘭與舊金山灣區規畫與城市研究協會探討多項議題，包括城市預算、可負擔住房、交通道路以及商業區建設等。（記者張曼琳／截屏）

印度裔女性拉瑪錢德蘭（ Janani Ramachandran）去年11月成功接任現任屋崙 市長盛桃第四區市議員席位，任期已滿半年。5月31日她與舊金山灣區規畫與城市研究協會（San Francisco Bay Area Planning and Urban Research Association）展開一對一線上對話，探討城市預算 、可負擔住房、交通道路以及商業區建設等多項議題。

對話中，拉瑪錢德蘭被問及有關可負擔住房在該選區的規畫。她表示，據她了解區內的很多居民十分歡迎建設可負擔住房，她也支持在公有土地上建設可負擔住房。

同時她也指出，屋崙市現面臨資金分配難題。並透露，市議會與市長正在討論如何平衡預算，以及如何滿足最需要的人，並在盡可能短的時間內，從根本上獲得盡可能多的住房。

拉瑪錢德蘭說：「我們不能在等待20多年，才在空置的公有土地上能建造經濟適用房」，屋崙市需要平衡建造新住房和修復不符合規範的房產，用不同的成本，獲得不同的融資機會。

她指出，屋崙市並未充分利用獲得州和聯邦撥款的機會：「聯邦撥款適用於所有部門，無論是與暴力預防，還是與公共安全基金。失去這種創收能力的損失是巨大的。其中也包括其他創收部門，例如部分法規執行部門、建築和規畫部門，以及經營停車收費表的部門」。

拉瑪錢德蘭還注重道路安全問題，認為除了健康和安全需求外，交通也與地區的經濟發展和公共安全相互聯繫。

「人流量越多，各個年齡段的人在過馬路和在商業區之間行走就越舒服。商店的生意越有活力，犯罪的可能性就越小。」拉瑪錢德蘭表示，儘管屋崙為加州 的幾個主要城市之一，但並不像其他大城市一樣有壓倒性的大企業存在，「所以，我認為可以與科技行業合作，即使不是大型公司，較小的初創公司或一些中型公司與金融科技等行業合作在屋崙開展業務」，以促進疫情後市中心的經濟復甦。

拉瑪錢德蘭表示，在過去半年中，重建社區和政府間的信任至關重要，「我正在為重建信任而奮鬥」。她指出，在自己前六個月的任期裡取得了一定的成功，希望能夠繼續努力留住當地小企業，並在這一兩年內填補第四區的空置店面。「這將是衡量成功的另一個標準」，她也希望可以在公共治安等方面和同僚們一同取得成績。

任職市議員前，拉瑪錢德蘭為公共利益律師，畢業於史丹福大學。她也是屋崙市第一位南亞裔市議員，以及第一位當選的有色族裔女同性戀者。