聖他克魯茲發現2.5萬年前乳齒象牙化石
上周，在聖他克魯茲縣阿普托斯溪（Aptos Creek）附近的里約德爾馬（Rio Del Mar）海灘發現了一顆成年乳齒象牙化石。雖然中間經歷了一點小波折，最終化石還是來到了聖他克魯茲的古生物學家手中。
舒赫（Jennifer Schuh）上周五在海灘散步時發現了這顆一呎長的牙齒。她當時並不知道那是什麼，拍了幾張照片後，發布到社交媒體，然後把牙齒留在了沙灘上。
這引起聖他克魯茲自然歷史博物館（Santa Cruz Museum of Natural History）古生物學家湯普森（Wayne Thompson）注意。他打電話給舒赫，告訴她那是什麼。但當舒赫回到沙灘時，牙齒已經不見了。
這讓湯普森寢食難安，於是他在國殤日長周末尋找這塊化石，幸運的是5月30日下午化石就被送進了博物館。
象牙化石被阿普托斯的一位居民撿走，「他不知道那是什麼，只是覺得看起來很有趣。」湯普森說，「但他很好，樂意把它上交。」
這顆牙齒是在聖他克魯茲縣發現的第二個經證實的乳齒象化石。1980年同样是在阿普托斯溪，曾發現120磅重的幼年乳齒象頭骨。
湯普森表示，在2萬5000年前最後一個冰河時代，這種現在已滅絕的哺乳動物就生活在聖他克魯茲縣。史前化石不僅可以幫助古生物學家更好地了解這種動物，還可以幫助了解現代氣候變化。博物館將研究並修復這顆牙齒，然後再向公眾展示。
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