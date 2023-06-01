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聖他克魯茲發現2.5萬年前乳齒象牙化石

記者葛歆睿／南灣報導
舒赫上周五在聖塔克魯茲縣的里約德爾馬海灘散步時發現了這顆一英尺長的牙齒。（記者葛歆睿 ／翻攝）
舒赫上周五在聖塔克魯茲縣的里約德爾馬海灘散步時發現了這顆一英尺長的牙齒。（記者葛歆睿 ／翻攝）

上周，在聖他克魯茲縣阿普托斯溪（Aptos Creek）附近的里約德爾馬（Rio Del Mar）海灘發現了一顆成年乳齒象牙化石。雖然中間經歷了一點小波折，最終化石還是來到了聖他克魯茲的古生物學家手中。

舒赫（Jennifer Schuh）上周五在海灘散步時發現了這顆一呎長的牙齒。她當時並不知道那是什麼，拍了幾張照片後，發布到社交媒體，然後把牙齒留在了沙灘上。

這引起聖他克魯茲自然歷史博物館（Santa Cruz Museum of Natural History）古生物學家湯普森（Wayne Thompson）注意。他打電話給舒赫，告訴她那是什麼。但當舒赫回到沙灘時，牙齒已經不見了。

這讓湯普森寢食難安，於是他在國殤日長周末尋找這塊化石，幸運的是5月30日下午化石就被送進了博物館。

象牙化石被阿普托斯的一位居民撿走，「他不知道那是什麼，只是覺得看起來很有趣。」湯普森說，「但他很好，樂意把它上交。」

這顆牙齒是在聖他克魯茲縣發現的第二個經證實的乳齒象化石。1980年同样是在阿普托斯溪，曾發現120磅重的幼年乳齒象頭骨。

湯普森表示，在2萬5000年前最後一個冰河時代，這種現在已滅絕的哺乳動物就生活在聖他克魯茲縣。史前化石不僅可以幫助古生物學家更好地了解這種動物，還可以幫助了解現代氣候變化。博物館將研究並修復這顆牙齒，然後再向公眾展示。

在2萬5000年前最後一個冰河時代，乳齒象生活在聖他克魯茲縣。（取自國家地理網站...
在2萬5000年前最後一個冰河時代，乳齒象生活在聖他克魯茲縣。（取自國家地理網站）

克魯茲 博物館 冰河

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