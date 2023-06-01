聖荷西利用社媒 推廣駕車不超速 參與者有機會獲100元禮品卡

聖荷西邀請民眾製作標語並拍照片、影片發布社媒，參與者有機會獲得100元禮品卡。（聖荷西交通局提供）

聖荷西 2022年有670人在與超速相關的交通事故中喪生或受傷。為改變這種狀況，聖市發起了一場全市範圍的運動，邀請民眾製作標語：「我駕車不超速，因為____________」，並發布到社交媒體。目的是宣傳超速行駛的害處，以及個人可以採取哪些行動讓街道更安全。符合條件的參與者有機會贏得100元的禮品卡。

參與方式與規則說明：

•拍攝您自己舉著標語的照片或影片，上面寫著

「我駕車不超速，因為____________」，空白處請填寫您的答案。

•在配文中使用#VisionZeroSanJose的標籤和網站www.visionzerosj.org，發布到Facebook、Instagram或TikTok 。配文可以是任何語言，但標籤必須使用#VisionZeroSanJose，才算參與活動。

•參與者需要在2023年7月31日周日之內發帖。抽獎活動將於8月的第一周進行。

•每人七天內最多可以發帖三次，七天內超過三個帖子將不予考慮。

•沒有圖片或視頻的帖子將被視為無效。

•帖文內容恰當，不含褻瀆、欺凌、騷擾、歧視 、暴力、廣告或銷售、非零視覺相關項目的鏈接、不安全行為、吸毒或酗酒或其他不當內容，否則將被取消資格。

•如果中獎者在去年因魯莽駕駛或酒後駕車而被定罪，資格將被取消。

•如果您的帖文被選中，工作人員會直接在社交平台與您聯繫，索要電子郵件地址或電話號碼以進一步溝通。聯繫三次未果後，將重新抽取。

了解更多信息請訪問visionzerosj.org。