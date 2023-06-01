豐田研究中心專家 分享機器人應用

豐田研究中心移動操控主任赫爾米克受分享機器人應用的研究與發展情況。（記者葛歆睿／攝影）

總部位於南灣的豐田 研究中心（Toyota Research Institute）移動操控主任赫爾米克（Dan Helmick），日前受駐舊金山 台北經濟文化辦事處科技組邀請，在「導師講座」（Mentor Talk）上分享機器人應用的研究與發展情況時，機器人技術將對許多市場產生影響，包括消費者、醫療保健、農業、商業、物流、製造等，但目前仍然無法廣泛應用，主要原因是技術仍然沒有到位，而目前最大的障礙是軟體。

赫爾米克指出，訓練機器人完成任務遠比看上去更加困難。以他們過去進行的家務挑戰訓練為例，機器人被訓練進行整理雜貨、擦拭表面等任務。對人類來講這些都是很容易、很自然的，尤其是學會以後，在任何一種環境中都可以進行。但從機器人的角度來看，與環境互動非常具有挑戰性。

比如擦物體表面，每一種不同材質的表面都是不同的互動。由於每家每戶的布局和需要完成具體任務的方法不同，只能為單一家庭進行專門的訓練。在目前正在進行的雜貨店任務挑戰中，機器人需要精準地將貨架上的物品取下。

在立體學習（Learned Stereo）環境即時分析技術的幫助下，機器人能夠識別出只有細微差別的商品，而在取物品時，由於不同的物品放在貨架上的方式不同，拿住的位置和取下的方法也會有所不同。

赫爾米克說：「人類從來都沒有想過這一點，但對機器人來說非常具有挑戰。」無論是在居家任務還是雜貨店任務的挑戰中，機器人的工作品質完全無法和人類比擬，速度也並不理想。

他表示，雖然知道如何在機械上做到這一點，但挑戰是驚人的。「基礎技術還沒有到位」，他說，「豐田現在通過挑戰任務，開發訓練機器人完成基本任務的能力，是期待未來有一天技術到位時，能夠進行廣泛應用。」