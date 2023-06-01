豐田研究中心專家 分享機器人應用
總部位於南灣的豐田研究中心（Toyota Research Institute）移動操控主任赫爾米克（Dan Helmick），日前受駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組邀請，在「導師講座」（Mentor Talk）上分享機器人應用的研究與發展情況時，機器人技術將對許多市場產生影響，包括消費者、醫療保健、農業、商業、物流、製造等，但目前仍然無法廣泛應用，主要原因是技術仍然沒有到位，而目前最大的障礙是軟體。
赫爾米克指出，訓練機器人完成任務遠比看上去更加困難。以他們過去進行的家務挑戰訓練為例，機器人被訓練進行整理雜貨、擦拭表面等任務。對人類來講這些都是很容易、很自然的，尤其是學會以後，在任何一種環境中都可以進行。但從機器人的角度來看，與環境互動非常具有挑戰性。
比如擦物體表面，每一種不同材質的表面都是不同的互動。由於每家每戶的布局和需要完成具體任務的方法不同，只能為單一家庭進行專門的訓練。在目前正在進行的雜貨店任務挑戰中，機器人需要精準地將貨架上的物品取下。
在立體學習（Learned Stereo）環境即時分析技術的幫助下，機器人能夠識別出只有細微差別的商品，而在取物品時，由於不同的物品放在貨架上的方式不同，拿住的位置和取下的方法也會有所不同。
赫爾米克說：「人類從來都沒有想過這一點，但對機器人來說非常具有挑戰。」無論是在居家任務還是雜貨店任務的挑戰中，機器人的工作品質完全無法和人類比擬，速度也並不理想。
他表示，雖然知道如何在機械上做到這一點，但挑戰是驚人的。「基礎技術還沒有到位」，他說，「豐田現在通過挑戰任務，開發訓練機器人完成基本任務的能力，是期待未來有一天技術到位時，能夠進行廣泛應用。」
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