聖縣所有城市採自殺預防政策 展現社區越來越關注心理健康

聖他克拉拉縣每個城市都已正式採用城市自殺預防政策。聖他克拉拉縣監事會主席埃倫伯格表示，城市一級的優先重視有助於挽救生命。（本報檔案圖）

在聖他克拉拉縣行為健康服務部（BHSD）自殺預防項目持續多年的努力下，聖縣每個城市都已宣布採用城市自殺預防政策，制定宣導和教育 計畫。此舉被聖縣議會主席埃倫伯格（Susan Ellenberg）譽為「強有力的公開聲明，展現出社區越來越關注心理健康 ，」並表示聖縣引領其他縣和社區，證明城市層級的自殺預防是拯救生命的重要途徑。

在自殺預防項目相關人員的協助下，項目監督委員會聯合主席奧加基安（Vic Ojakian）經過與地方工作人員和州府官員的合作，成功推動各城市通過自殺預防政策的工作，促進當地社區的自殺預防，並加強與聖縣自殺預防項目的合作，以助於將對自殺的污名化減至最低並挽救生命。

奧加基安表示，與聖縣和城市合作通過自殺預防政策是一場漫長的過程，但卻是努力保護社區健康的承諾的重要一步。地方自殺預防政策確保城市遵循最佳的自殺預防方法，包括承認自殺是公共衛生問題、支持自殺預防策略、教育居民有關自殺危險信號以及尋求幫助的地方等。

巴洛阿圖、莫甘山和密爾比達 等城市通過自殺預防政策，進而成功建立了市級自殺預防工作組。這些市級工作組與聖縣的自殺預防項目合作，進一步推廣自殺預防工作到每個城市。

聖縣自殺預防項目成立於2010年，目標是減少和預防當地的自殺事件，進行了多項社區活動，包括危機干預服務、公眾意識運動和社區外展活動、心理健康和自殺預防培訓、學校合作以控制自殺危機、並在社區自殺事件發生後提供悲傷支持。自2012年以來，聖縣和各城市陸續通過了七項市級自殺預防政策，到2021年2月正式通過了最後一項政策，大多數城市都一致通過自殺預防政策。