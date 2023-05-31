鮑伯．李命案 辯方律師因存在利益衝突 放棄為凶嫌辯護

鮑伯．李命案辯方律師坎尼30日宣布放棄為嫌犯莫梅尼辯護。（電視新聞截圖）

Cash App創辦人鮑伯．李（Bob Lee）命案嫌犯莫梅尼（Nima Momeni）的代表律師坎尼（Paula Canny）30日宣布放棄為莫梅尼辯護，法官已批准這項請求。

法官喬治（Loretta Giorgi）30日上午在舊金山 高等法院舉行的聽證會上，批准了坎尼的請求，即日起不再擔任莫梅尼的辯護律師。

當身穿橘色囚服、戴著黃色口罩的莫梅尼被帶出法庭時，坎尼對他喊道：「你會想念我的。」莫梅尼則對法官喬治說：「謝謝你，法官。」

這場聽證會歷時僅兩分鐘。坎尼會後在法庭外告訴記者，她「帶著極大的失望但如釋重負」離開這個案子。

坎尼表示，她和她的當事人存在利益衝突，但基於律師與當事人保密特權，她無法透露細節。她補充說，在像這種備受矚目的案件中，這類舉措是很常見的。她說：「為他人辯護免不了會發生問題。我們的衝突非常有趣，但我不能透露。」

坎尼在要求放棄繼續代表莫梅尼的法庭文件中寫道：「我們（律師與客戶）之間的關係，已因無法修補的利益衝突被破壞。」

據了解，莫梅尼已另聘邁阿密伊朗 裔律師扎格內（Saam Zageneh）為他辯護。莫梅尼是伊朗公民，如果罪名成立，他將會被驅逐出境。

過去長期擔任辯護律師的前舊金山市長勃朗（Willie Brown）也表示，在眾所矚目的案件中，客戶因為策略出現分歧而更換律師的情況並不少見，而付款問題通常是利益衝突的核心。

勃朗表示，在這起案件中，有大量不利於莫梅尼的證據，辯護律師最大的挑戰在於試圖找出一個不應該懲罰被告的理由，這非常困難。

坎尼曾表示，在之前的聽證會上，她打算以莫梅尼是出於自衛意外刺死鮑伯．李的策略進行辯護。不過，根據法庭上公布的法醫調查結果，兇刀刀柄上只出現莫梅尼一人的DNA ，刀刃上則滿是鮑伯．李的DNA。

莫梅尼被控於4月4日凌晨在舊金山林肯山（Rincon Hill）社區持菜刀刺死鮑伯．李，但他拒不認罪。莫梅尼下一次出庭的時間是6月13日。