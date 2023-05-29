全新禮品卡餘額竟為零…詐欺頻傳 警籲購買前留意

警方發現灣區各地紛紛出現禮品卡詐欺事件。此為示意圖。(Getty Images)

警方警告民眾稱，加州 各地紛紛傳出遭歹徒做過手腳的禮品卡。最近調查顯示，阿拉米達一地已查出高達近6000元的禮品卡詐欺 事件。

阿拉米達警方指出，他們發現灣區各地紛紛出現禮品卡詐欺事件。許多遭騙民眾尚未向警方報案，不少民眾甚至仍未清楚，他們買到的是一無所值得禮品卡，卻不知道問題出在那裡。

警方表示，詐騙集團 偷竊一批禮品卡後，先刮除卡片資訊，寫下卡片號碼，然後重新貼上標誌，讓卡片看起來像是一張全新禮品卡，然後再將這些假冒卡片放回商店，不幸購買這些禮品卡民眾會發現卡片餘額為零，一點價值也沒有。

阿拉米達警方表示，許多人不幸購買到這些假冒禮品卡，送給親朋好友，收到禮品卡的人發現卡片餘額為零，又不知卡片購於何處，只好忍氣吞聲。

警方指出，民眾購買禮品卡時，必須注意以下幾個要點，以免受騙：

比較刮除貼紙，如禮品卡遭歹徒做過手腳，貼紙上的字體與空間將會有些差異。

如果禮品卡與刮除貼紙出現空隙，或卡片的正、反面出現空隙，這種禮品卡可能也遭人做手腳。

注意卡片是否有殘膠，如果有的話，可能是歹徒重新黏貼時不慎，造成殘膠流出到卡片上。

注意卡片有無使用過痕跡，如卡片的磁帶是否有刷過痕跡。

警方指出，許多銷售禮品卡的商店員工清楚這種詐騙手段，也已展開防護行動。一些商店主管請顧客購買禮品卡時，先要求商店服務員工檢查卡片是否遭人動手腳。