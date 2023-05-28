新冠紓困 逾1.5萬亞太裔屋主獲援 每戶最高8萬元

因新冠疫情，亞太裔屋主獲房貸救濟援助人數增加，圖為一般街景，與申請救濟無關。（記者江碩涵／攝影）

為紀念亞太裔傳統月，加州 房貸救濟計畫與亞太裔社區一同慶祝，並表彰亞太裔在幫助建設國家方面所做出的無數貢獻。本月加州房貸計畫詳細研究了加州各地居民如何使用流動資金支付逾期未繳的房貸和財產稅，並特別關注亞裔社區的情況。自2021年12月啟動加州房貸救濟計畫以來，已向超過1萬5000名因疫情 面臨困難的房主發放了4億元援助金，用來支付逾期房貸或房產稅。

加州房貸救助計畫已經持續了一年多，每個符合資格的家庭最多可獲得高達8萬元援助金。雖然亞太裔僅占加州人口15%，但其中擁有房屋的人數占62%，而租屋者僅占38%。各縣數據顯示，亞太裔申請該計畫並成功獲得援助的人數日趨增加。

例如，亞太裔在洛杉磯縣所有申請成功的案例中占近10%，平均獲得3萬元；在聖馬刁縣，亞太裔占該縣所有申請成功40%，平均獲得3.3萬元；舊金山縣有34%來自亞太裔，平均獲得近3.5萬美元。

加州房主救濟公司董事會成員Jee Lee表示，許多亞太裔房主猶豫不決是否該申請援助，其實加州房貸救濟計畫非常容易申請，拖欠房貸和房產税的房主應該毫不猶豫得尋求援助，了解可能的方案並與相關人員洽詢，該計畫提供多種語言引導完成整個申請流程。

加州房主救濟公司表示，援助金完全免費，無需償還，可用於支付房貸、房產稅、反向抵押貸款 、二次抵押部分索賠和貸款延期等多個方面的需求。迄今為止，已向超過1.5萬個家庭發放4億美元的援助金。先前已獲得補助但仍符合條件且需要更多援助金的房主，可再次申請以獲得額外補助，最多可獲高達8萬美元。

2020年1月期間或之後提出二次抵押部分索賠或貸款延期的房主也符合申請資格。申請人必須在2023年3月1日前至少逾期兩次房貸或至少一筆房產稅款項未付，且目前仍拖欠付款。即便擁有最多四個單位房產的房主現在也符合申請資格，符合條件的房主必須在2020年1月21日之後因疫情面臨財務困難，完整的條件資格請上網查詢：https://camortgagerelief.org/whoiseligible/。

儘管申請沒有明確的截止日期，但有需要的屋主應儘快申請。如需了解更多詳情，請在周一至周五上午8時至下午6時，致電888-840-2594客服中心，客服中心提供200多種語言幫助，或前往CaMortgageRelief.org/help獲得更多資源和幫助，也可查看是否符合資格，並透過線上進行申請。