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民主黨議員麥卡蒂 參選沙加緬度市長

記者江碩涵／中谷報導
民主黨議員麥卡蒂（Kevin McCarty）25日宣布，他將競選沙加緬度市長。（翻攝自KCRA 3）
民主黨議員麥卡蒂（Kevin McCarty）25日宣布，他將競選沙加緬度市長。（翻攝自KCRA 3）

民主黨議員麥卡蒂（Kevin McCarty）25日聲明表示，他要競選沙加緬度市長，作為沙加緬度當地居民，他準備迎難而上，直接面對問題。他說，沙加緬度需要真正的解決方案來應對無家可歸和住房負擔能力等問題，並要有促進經濟增長、支持勞工和家庭，同時提高社區安全性和宜居性的能力，他將運用身為社區領袖、住房和重建專員、市議會議員和州議會眾議員的經驗，建立合作夥伴關係，為沙加緬度帶來改變與成果。

沙加緬度現任市長史坦伯格（Darrell Steinberg）日前宣布他將不再尋求2024年連任。而麥卡蒂宣布參選，也是他在選舉中以65%的選票，成功連任議會眾議員數月後做出的決定。根據KCRA 3報導，他之所以放棄絕對能選上的議員身分而要參選市長，主要原因就是他想要「迎難而上，重返市政廳」。

麥卡蒂表示，他認為沙加緬度目前需要解決的首要問題就是「無家可歸者」問題。他說，他一直致力於解決城市問題，他曾替沙加緬度市制定了相關法案，也曾參與法律問題，處理市區的州政府建築物，將其從破舊的辦公大樓改建為解決住房問題所需的住房。

麥卡蒂說，他還參與了美國河公園的整治工作，幫助州政府撥款2500萬美元給沙加緬度縣建立一個收容所，希望將無家可歸的人們和露宿者，從公園移轉到固定住所。

他說，現在公園、街頭看到的情況是完全不對的，人們不應該在街上看到有人無家可歸還在路邊露營，也因此解決這些事情，是當務之急。

麥卡蒂說，很巧妙的是，他的名字的確無論是拼字或是發音都與加州共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）相當相似，只差了一個H。他笑說，即便他在沙加緬度擔任選舉職務19年，仍然經常被人和麥卡錫搞混，他們連黨派都不一樣呢。

目前沙加緬度市長競選進入白熱化階段。當地的流行病學家科費爾（Flojaune Cofer）4月20日成為第一位宣布參選沙加緬度市長的人，如果當選，她將成為沙加緬度首位黑人女性市長。

眾議員 麥卡錫 加州

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