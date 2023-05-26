僑委會台灣美食巡迴賭城飄香 主流來賓、僑胞喊讚

金山灣區僑教中心主任莊雅淑自北加灣區專程前往拉斯維加斯參加活動，並與主廚、當地政要合影。（主辦單位提供）

僑務委員會指導、金山灣區 僑教中心協導、拉斯維加斯台灣同鄉聯誼會主辦「2023年僑務委員會美加西地區台灣美食 國際巡迴講座」5月21日下午在拉斯維加斯義美冠軍餐廳舉行，金山灣區僑教中心主任莊雅淑自北加灣區專程前往參加。

出席者包括內華達州前眾議員 Shelley Berkley、州眾議員Susie Lee的代表、台聯會長王建平、僑務顧問張曉琴、前會長林萬發以及維加斯本地多個亞裔社團負責人出席參加，拉斯維加台灣鄉親130多人擠爆現場，觀摩品嘗台灣美食。

拉斯維加斯歷經疫情三年，終於重新舉辦「台灣美食國際巡迴講座」。（主辦單位提供）

王建平表示，拉斯維加斯台聯會非常高興能承辦這次僑委會美食巡迴講座，歷經三年疫情，這場示範活動讓僑胞期待好久，本次巡迴主廚蔡萬利，是啟英高中餐飲管理科餐飲總監，助理主廚楊勝凱更是果雕世界冠軍，他們聯合帶來拿手好菜，帶給僑胞精采台灣美食體驗。

莊雅淑表示，台灣是富有美食盛譽的國家。各國人士只要有機會品嚐到台灣菜，都會留下難忘印象，今年僑委會美加西地區臺灣美食巡迴講座以「台灣美食，享譽全球」為主題，兩位主廚巡迴美國橙縣、洛杉磯、拉斯維加斯、西雅圖、波特蘭、溫哥華等地12個城市，進行12場示範教學活動。

內華達州僅有拉斯維加斯這一場次，莊雅淑鼓勵僑胞朋友，向當地國際友人分享廚藝，一起推動美食外交。她同時也分享最新僑務資訊，包含「智能僑務-i僑卡」「僑胞服務手冊」及「僑務電子報」，並表示僑委會及僑教中心是海外僑胞的家，僑胞關心事就是僑教中心關心事，鼓勵拉斯維加斯僑胞多加運用最新僑務服務。

Shelley Berkley應邀致詞表示，台美關係深厚，台灣是美國最佳盟友，美國對繼續秉持對台灣的支持，台灣擁有世界知名的美食及小吃，非常高興近距離接觸台灣美食，Susie Lee代表頒發祝賀狀，也期盼能造訪臺灣實際體驗更多台灣美食文化。

隨後由具有豐富廚藝教學和工作經驗、獲得過國際賽事大獎的蔡萬利現場推出花開富貴黃金豬、紅麴腐乳香酥雞、胡椒餅、燉豬腳、獅子頭等五道拿手料理。曾獲世界冠軍的助理主廚楊勝凱展示水果雕刻藝術。義美冠軍餐廳帶來紅燒肉、三杯雞、油飯、蘿蔔排骨湯等，與會來賓及僑胞品嘗後讚不絕口。