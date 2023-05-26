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慈濟拉斯維加斯浴佛節 眼科醫療車啟用傳遞愛

記者江碩涵／灣區報導
金山灣區僑教中心主任莊雅淑（中）、慈濟拉斯維加斯聯絡處負責人高翠玲（右二）持鑰匙啟動拉斯維加斯大愛眼科醫療車。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑（中）、慈濟拉斯維加斯聯絡處負責人高翠玲（右二）持鑰匙啟動拉斯維加斯大愛眼科醫療車。（主辦單位提供）

慈濟拉斯維加斯聯絡處5月21日上午舉行浴佛節及大愛眼科醫療車啟用典禮，慈濟醫療基金會副執行長溫俊強、拉斯維加斯聯絡處負責人高翠玲、內華達州眾議員 Susie Lee代表、內華達州州長辦公室特別助理 Mr. Sonny Vinuya 、拉斯維加斯亞裔商會主席Robert Young及慈濟志工當地社區民眾百餘人參與，金山灣區僑教中心主任莊雅淑也從北加專程前往參加。

拉斯維加斯大愛眼科醫療車啟動典禮。（主辦單位提供）
拉斯維加斯大愛眼科醫療車啟動典禮。（主辦單位提供）

溫俊強及高翠玲分別介紹活動。他們表示，浴佛節是慈濟人三節合一的慶典，包括佛誕日、母親節及慈濟日，透過浴佛靜心祈福，讓社區民眾帶著法喜賦歸，慈濟美國第11輛「大愛醫療巡迴車」進駐拉斯維加斯，為學生、沒有保險或保險不足的居民，提供高品質的眼科診療與現場配鏡服務，歡迎社區見證。

金山僑教中心主任莊雅淑（右三）、內華達州眾議員Susie Lee的代表、內華達州...
金山僑教中心主任莊雅淑（右三）、內華達州眾議員Susie Lee的代表、內華達州州長辦公室特別助理 Mr. Sonny Vinuya（左三）、拉斯維加斯亞裔商會主席Robert Young（後排）、賭城天天報社長歐冬來（右四）及世華前會長李元芬（右二）等政要合影。（主辦單位提供）

莊雅淑代表政府出席，並讚揚慈濟拉斯維加斯聯絡處成立20年來，進行社區服務，傳揚慈濟大愛。她說，一副眼鏡可以改變貧困學童的一生，戴上眼鏡、經由上課學習而有更好的人生， 非常高興見證這個歷史時刻，感謝慈濟傳遞台灣的大愛，讓世界看見台灣。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑（中）出席慈濟拉斯維加斯聯絡處浴佛節，拉斯維加斯聯絡處...
金山灣區僑教中心主任莊雅淑（中）出席慈濟拉斯維加斯聯絡處浴佛節，拉斯維加斯聯絡處負責人高翠玲（前中）站在最前方。（主辦單位提供）

浴佛典禮上，民眾在慈濟志工引導開始向佛陀獻燈、獻湯、獻花，表示對佛陀的禮敬，祈禱佛光普照人間，隨後一起見證大愛眼科醫療車啟用。典禮最後在祈禱聲與大家互相感恩與祝福氛圍中，圓滿結束。

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