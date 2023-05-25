聖荷西市中心步行街 議會通過永久保留

聖荷西市議會投票通過，永久保留San Pedro St.的步行街。（記者葛歆睿／攝影）

聖荷西 市議會日昨一致投票 通過，永久保留San Pedro St.的步行街，整個街道重新設計和升級過程，估計至少需要兩年半時間，耗資約950萬元。

去年6月，聖市議會投票決定在試行期間每天禁止汽車 進入San Pedro St.，這樣餐館和酒吧就可以繼續像疫情期間那樣在戶外營業。但成為永久步行街仍須其他方面的升級。聖荷西市正在重新設計這一區域，以符合消防和安全要求，並方便進行送貨、垃圾收集、以及其他重要的城市服務。

擬議的設計包括沿著San Pedro St.修建人行道中間位置的緊急車輛通道，還建議將消防栓移到更容易到達的位置，並對現有的路緣和路面重新布局，以對行人更友好。根據市府文件，改建後每家店將獲得大約10-12呎的戶外空間。

由於San Pedro St.將不再對汽車開放，Market St.和San Pedro St.停車場也需要重新布局，將原本在San Pedro St.的出口挪至Market St.。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、副市長吳美花（Rosemary Kamei）、議員托雷斯（Omar Torres）、戴維斯（Dev Davis）和段安（Bien Doan）支持重新設計。但他們希望分階段建設，這樣企業就不會受到項目施工的影響。

周時，市府和議會還建議在街道上牆壁上創作壁畫，甚至人工智能藝術，使街區更加豐富多彩、充滿活力。

但是聖市首先需要解決從哪裡獲得近1000萬元的項目成本，可以肯定的是，這筆錢不會來自聖市下一財年的預算。

市府工作人員正在考慮可能的資源來源，包括尋求私人資金、尋求聯邦或州的專項撥款。聖市將承擔大部分建造費用，但商戶將需要支付額外的租客費用，幫助將San Pedro St.打造成戶外步行街。其中一項費用是532元的人行道座位許可證，以使用新的戶外座位空間，包括許可證的初始申請費，以及後續審查和檢查的時間和材料費。