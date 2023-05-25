細菌感染快速檢測 台灣新創醫流體闖關美國市場

台灣新創公司醫流體MedFluid，透過參加台灣國家發展委員會與柏克萊加大公共衛生學院合作的健康創新加速器項目，闖關美國市場。創辦人兼執行長李文斌在Demoday進行Pitch。（受訪者提供）

致力於開發用於疾病診斷和精準治療快速檢測 工具的台灣新創公司醫流體MedFluid，透過參加台灣國家發展委員會與柏克萊加大 公共衛生學院合作的健康創新加速器項目，闖關美國市場，已與三家獸醫院達成協議，試用他們的快速檢測設備，同時協助收集數據。醫流體創辦人兼執行長李文斌表示，這對下一步拓展美國市場非常關鍵。因為無論是投資人還是客戶，都希望看到更多的本地數據。

無論人們自己就醫還是帶寵物看病，等待檢查結果都是一個漫長而難熬的過程，因為醫院通常不具備化驗能力，需要將樣本送往專門的實驗室，不僅成本高，而且耗時久，很多時候最佳治療機會就這麼錯過了。

李文斌將失去雙親的悲痛化為研發疾病診斷和精準治療快檢工具的動力，於2019年創立了醫流體。（受訪者提供）

李文斌透表示，之所以投身於疾病診斷和精準治療快檢工具研發，就是因為這種實驗室集中化驗的低效模式讓他失去了雙親。他的父親因阻塞性肺炎被送往急診，情況緊急來不及檢測。醫生根據經驗判斷使用抗生素，卻導致情況惡化。但由於細菌結果的報告還沒出來，一時間也找不到合適的藥物，他的父親最終因敗血症過世。而他的母親患有癌症，因為產生了抗藥性，又找不到治療藥物過世。

李文斌不希望這樣的悲劇發生在其他人身上，於是辭去當時的工程師工作，回到清華大學動力機械工程系讀博士，研究微流道技術的醫學 檢測應用，並於2019年創立了醫流體。

醫流體的NAST抗生素藥物篩選系統，主要針對細菌感染，最快四個小時內提供藥敏檢測報告，準確率高達94%以上，價格是傳統中央實驗室檢測的三分之一。（受訪者提供）

李文斌說，微流道技術將原本只能在實驗室進行的檢測縮小到一個手掌大小的卡匣上，專業人士在診所就可以完成，即節省時間又節省成本，實現醫學檢測去中心化，讓醫師能夠快速診斷，精準治療。

醫流體已經發了兩款產品：NAST抗生素藥物篩選系統；及可以一次檢測多種病原體的O-in POCT 分子診斷系統。公司已經獲得六項核心專利授權。

雖然創辦醫流體是以人醫市場為目標，但人醫應用需要經過嚴格和漫長的臨床實驗和拿證審批，對於新創公司來說並不友好。李文斌經人指點後另闢蹊徑，先打開獸醫市場進行試水，成為全球首家提供動物微流體快速檢測技術的公司。

李文斌表示，目前NAST主要針對細菌感染，最快四個小時內提供藥敏檢測報告，準確率高達94%以上，價格是傳統中央實驗室檢測的三分之一。此次來美參加加速器項目之前，NAST已在台灣和東南亞20家獸醫院投放，另有30家已在等待試用。李文斌希望今年年底擴展到100家，到2025年實現500家。