抗議金山教委會主席蒲啟華排華 華人家長促下台

在教委會門前抗議的華裔家長。（記者李怡╱攝影）

部分舊金山 華裔家長23日在舊金山教育委會門前舉行抗議活動，近百位家長參加。家長們抗議現任教委會主席蒲啟華（Kevin Boggess）存在他們所指的針對亞裔的種族歧視 ，與其他涉及違反州法例和教委會政策的行為。

華人家長表示，蒲啟華之所以遭到大家的抗議，是緣由他「排斥華人」的做法。他們說，他作為教委會主席，以舊金山家長諮詢委員會(PAC)有太多華人家長為由，阻止華人和亞裔家長報名。且不顧校區內部多次勸導，濫用主席權力，把「非法選出」的家長委員候選人名單列上9日的教委會議程。蒲啟華是七名教委中唯一投票贊成「非法候選人」名單的成員。

學生家長朱偉表示，蒲啟華不適合做舊金山市公立校區教委會主席。蒲啟華在前主席林謙悅任期未滿前，強行奪走了她的位置，他自己卻無法勝任，並一直支持排斥華人和亞裔的行為。朱偉希望蒲啟華辭去教委主席的職位，讓教委會選一位能重視並對所有家長們和學生們一視同仁的主席。

在教委會門前抗議的華裔家長。（受訪者供圖）

家長諮詢委員會由舊金山教育委員會創建，是教委會認可的義工家長組織，是為家長和家庭服務的團體，也是學生家庭的訴求可以被學區 採納的重要途徑。家長諮詢委員會起到動員家長參與學區事務討論、向學區領導提供建議的作用。

家長諮詢委員可多達15人，目前只有五名成員。舊金山聯合學區事務委員圖西歐(Marin Trujillo)在給諮詢委員會成員的郵件中寫道：「根據教育法例第200條，學區的各項計畫和活動等，不能存在種族歧視。」

去年9月，家長諮詢委員會曾想將這一爭議名單提交給教委會表決時，遭到前教委會主席林謙悅的阻止。在今年5月初的教委會會議上，現任教委會主席蒲啟華說：「作為教委會主席，即使教委會職員認為推薦名單有爭議，我依然決定推動通過這份家長諮詢委員會候選人名單。」

家長們表示，如教委會執意通過這份有爭議的名單，學區可能會面臨法律訴訟，以及關注種族歧視問題的州和聯邦單位的調查。