東灣水利局總經理陳文彬：設施老化成供水最大挑戰

東灣水利局華裔總經理陳文彬表示，該局面臨基礎設施老化和氣候變化的挑戰。（記者劉先進／攝影）

東灣水利局華裔總經理陳文彬（Clifford Chan）表示，目前水利局的最大挑戰是，儘管有100年的歷史，但基礎設施已超過150年，必須處理設施老化的問題，「我們也要應對氣候變化。水庫所依賴的供應將不再那麼可靠。因此，當我們重建系統的時候，須確保能解決基礎設施老化和氣候變化的挑戰。」

他表示，此前冬季的暴雨 ，並不能太大程度緩解乾旱。氣候預測是，將看到更多的極端天氣情況。「兩年前，我們有一個非常潮濕的10月，一個非常潮濕的12月。接下來就是有記錄以來最乾燥的六個月。當我們進入乾旱的第三年，又見到前所未有的風暴，大氣層河流。這些大的波動和天氣是氣候科學家所預測的。而為我們的水系統建造的系統，並不是為這種類型的氣候設計的。因此，當我們重建系統時，需要確保能夠捕獲這些水，既為社區也為環境。」

加州 冬天暴雨，水庫滿額，積雪頗多。但是，舊金山 和東灣水利局正計畫從今年夏天開始對水和污水處理服務進行新的加價。根據舊金山紀事報的報導，東灣水利局的用水和污水處理綜合帳單。預計在未來兩年內每年增加8.5%，或大約18%的總漲幅。實際帳單取決於用水量的多少。

陳文彬說，美國在基礎設施方面的投資不足。水利局上漲水費用於支付建設基礎設施，但強調他們在做更多的事情來幫助那些最需要的客戶。「我們有加州最慷慨的客戶援助計畫，可以減少人們50%的水費，廢水帳單減少35%。」他鼓勵民眾繼續節約用水，因為水是非常寶貴的資源。