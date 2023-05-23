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知音合唱團西歐之旅音樂會 6/3聖馬刁開唱

記者李怡╱舊金山報導
知音合唱團2015年在台北國家大劇院公演。（受訪者供圖）
知音合唱團2015年在台北國家大劇院公演。（受訪者供圖）

舊金山灣區知名合唱團體「知音合唱團」第二十六屆春之聲「西歐音樂之旅」專題音樂會，將於6月3日在聖馬刁藝術表演劇場（Aragon Theater）舉行。本場音樂會是繼2019年「東歐音樂之旅」專題音樂會後的又一場古典音樂經典巡禮音樂會。

知音團員將以合唱和男女生小組唱的形式，用拉丁語、德語、法語、義大利語演唱，從巴洛克（Baroque）時期的英國作曲家到後浪漫派時期的奧地利作曲家，共計19首耳熟能詳傳唱百年的世界名曲。如莫札特的「阿利路亞」舒伯特的「致音樂」、門德爾頌的「乘著歌聲的翅膀」、舒曼的「奉獻」、瓦格納的「婚禮進行曲」，以及貝多芬的作品等等。

合唱團女高音郭素梅表示，「知音」全體團員將懷著敬畏之心，努力唱出浸潤在音符中的韻味和情感。今年音樂會的特色乘著歌聲的翅膀展開西歐經典音樂之旅，音樂會還邀請了獲獎國際樂隊演奏鋼琴三重奏精品。

知音合唱團是由知名男高音歌唱家、聲樂教育家談柏年於1997年在舊金山組建成立，並擔任音樂總監和指揮。談柏年於1988年來到美國後，一直活躍在舊金山灣區的音樂舞台上。1990年他創辦了「知音歌唱藝術中心」，潛心於聲樂教學和研究。

他以50多年的聲樂藝術的積累和40多年豐富的教學經驗培養了許多歌唱人才。1997年，談柏年創辦了「知音合唱團」，並擔任音樂總監和指揮。期間他還擔任「硅谷愛樂合唱團」音樂總監兼指揮五年。知音合唱團曾在歐洲、上海音樂廳和台北國家音樂廳巡迴演出，受到世界各地觀眾的歡迎和喜愛。

舊金山 灣區 義大利

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