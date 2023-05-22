未來30年 美國大洪水發生頻率飆5倍

國家海洋和大氣管理局海洋學家斯威特說，未來30年，美國海岸線海平面平均上升幅度，大約一呎，速度與過去100年一樣。（記者劉先進／翻攝）

國家科學促進會（AAAS）服務記者和科學家的SciLine團隊最近舉行線上記者會，探討海平面上升帶來的洪水 問題。國家海洋和大氣管理局海洋學家史威特(William Sweet)說，未來30年，美國海岸線海平面平均上升幅度大約一呎，速度與過去100年一樣。

以美國地區的平均水準而言，2020年每年發生小型洪水3次，具有破壞性的中型洪水每年0.3次，大洪水每25年一次。但預計到2050年，每年發生小型洪水超過10次，中型洪水每年4次，大洪水每5年一次。30年內，中型洪水發生頻率暴增13倍，大洪水頻率狂飆5倍。

美國30個州有海岸線，大多數沿海地區正經歷著洪水的增加。史威特率領團隊跟蹤和預測海平面和沿海洪水風險的變化，以支持合理的決策，他也領導國家海洋和大氣管理局的年度漲潮洪水評估。

他表示，在過去的100年，美國海岸線海平面平均上升幅度大約一呎，上升速度在過去50年正在加速，令人擔憂。未來30年，無論高排放、快速氣候變暖或低排放和低程度氣候變暖，區別不大，美國海岸線海平面平均上升幅度，將上升一呎，等同過去100年的幅度。

「以未來的全球變暖和碳排放為條件，我們沒有一個水晶球來預測，人類集體行為會是什麼。最重要的是，這對生活在海岸線上的人類和生態系統意味著什麼？現在的風險是什麼？到2050年，隨著預期的海平面上升的幅度，洪水的破壞程度如何？」他表示，根據定義，小型洪水是指比平均滿潮（high tide）高出兩呎的洪水，中型洪水是指比平均滿潮高出三呎的洪水，大洪水是指比平均高潮高出四呎或更高。

史威特說，隨著時間的推移，海平面上升幅度繼續爬升，並破壞地面上的基礎設施。大洪水正變得更有可能，但它仍然是可能每五年或每十年發生一次。並非每年發生，但小洪水每年都在發生。「我們開始在社區內看到許多次、幾十次小洪水。」他說，一點點的海平面上升就會產生很大的影響。當洪水達到比平均高潮高約兩呎時，大家開始受到影響，居住的社區等有危害。

「更重要的是，有人會被淹沒。比如，市中心被淹，水蔓延到街上。這不僅僅是人們思想上的壓力，也是對商業和社區內的社區的壓力。正如我所提到的，這些數字正在增長，且是飛躍式的增長。」他解釋說，以美國地區的平均水準而論，2020年每年發生小型洪水3次，中型洪水每年0.3次，大洪水每25年一次。但預計到2050年，每年發生小型洪水超過10次，中型洪水每年4次，大洪水每5年一次。

「可以發現，到2050年，具有破壞性的中型洪水發生頻率，比目前小型洪水的頻率還高。從本質上講，我們將有一個洪災 制度的轉變。破壞性的洪災將變得具有破壞性。雖然這種洪災並非每年都會發生，但正朝著這個方向發展。」