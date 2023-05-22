華運會網球賽 聖他克拉拉開打

華運會網球賽在聖他克拉拉市舉行。（記者李榮／攝影）

第39屆金山灣區華人 運動大會網球比賽周末於聖他克拉拉網球中心開打，今年共有32位網球好手參加男子雙打項目，華人運動大會主任委員王進德、僑務委員呂玉貞等人都到場為選手加油，另外有不少參賽者與親友到場打氣，場面熱鬧。

華運會網球比賽召集人范華倫指出，這次參賽選手的水平比往年更有明顯提升，也使得球場上的競爭變得非常激烈。選手們展現出精湛的球技和出色的默契，為場邊觀眾帶來精彩好看的比賽。

王進德與呂玉貞鼓勵選手們全力以赴，運動健身 比賽，也凝聚感情，並代表華人社區的力量。他們表示，金山灣區華人運動大會一直以來都是促進華人社區團結和交流的重要平台，而網球比賽作為其中的一個項目，展現華人運動員的實力與配合的精神。

頒獎典禮上，王進德和呂玉貞分別頒發獎牌給優秀的選手，王進德也鼓勵選手繼續保持對運動的熱情和努力，為華人社區帶來更多的驕傲。呂玉貞也表達對選手們的敬意，相信選手的好表現不僅為自己帶來榮譽，更象徵保持運動精神以及身體的健康。

王進德在頒獎典禮上再次提醒，今年的華運會將於7月30日在庫比蒂諾高中（Cupertino High School）舉行開幕式，當日將有田徑賽、拔河、大隊接力等傳統競賽，以及各式民俗文化體育、民俗文化趣味比賽、名人比賽，還有較為靜態的繪畫比賽等。