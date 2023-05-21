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洛估值官：19號法案內容模糊 重新估值徹底失控

記者李榮／灣區報導
估值官潘傑夫認為，19號提案當時有誤導，且法案造成很大的影響。（記者李榮／翻攝）
估值官潘傑夫認為，19號提案當時有誤導，且法案造成很大的影響。（記者李榮／翻攝）

19號提案過關後在社區引發爭議。州議會聽證會時，也有不少人前往表達意見，希望修正該法案造成的繼承後地產稅暴漲的問題。包括洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang），以及非裔美國房屋仲介代表都上台發言，說明法案造成的影響。

洛杉磯縣估值官辦公室是美國最大估值官辦公室。估值官潘傑夫表示，19號法案中有許多不清楚而且自我矛盾的缺陷，實施兩年來已經造成無數人在悲慟於父母剛離世後不久，就陷入必須賣房的處境，「老實說，這（對於政府管理來說）簡直就是一個垃圾箱火災（ Dumpster fire），徹底失控的情勢。」

潘傑夫指出，19號提案對於他，以及許多其他的估值官辦公室一樣，幾乎是個惡夢。而且很多居民根本不清楚提案造成繼承後稅務的改變，一直到家族中有人過世才驚覺要繳交大額稅金。

潘傑夫更表示，如果19號提案當初向選民明白點出這些問題，提案絕不會通過。而且，選民當年通過58號提案，就是希望在家族中能留住得來不易的房產。但19號提案造成的結果，與當時選民通過的原意大相逕庭。

代表沙加緬度700位非裔房屋仲介的尼爾森（Veronica Nelson）表示，19號提案的衝擊是毀滅性的。以家族跨世代間資產的累積來說，擁有家族房產對於許多低薪的少數族裔極為重要，是傳承的主要工具，能讓這些人從貧困中走出，他們希望留給小孩一些什麼，但是19號提案只能讓他們的小孩將繼承來的房屋賣掉。

尼爾森認為，推翻19號提案是保護加州人的下一代，讓他們在父母過世後，還能保住房產。

而支持19號提案的一方則在聽證會上指出，地產稅對於地方非常關鍵，是財政的主要來源，無論是消防、緊急服務，或是教育，都需要地產稅的資金。地產協會代表指出，政策上對於新購買房子的居民，以及早就購買房子的家族，應該要找一個平衡點。在世代傳承時給予稅務大量的減免，會讓新居民無法搬入。

加州因為在1978年的13提案，規定物業地產稅的增幅每年不能超過2%。例如，如果今年物業的估值為100萬，明年估值不能超過102萬。也就是說，物業擁有者購買物業的時間愈長，估值與市場價值的距離就愈遠，畢竟加州物業價格上漲快速。不過房產轉讓後，地產價值與稅額就需重估，也就會讓地產稅上升。

另一方面，選民又在1986年通過第58號提案。法案中規定父母和子女之間轉讓物業所有權時，在符合一定條件的情況下，不需重估。而19號提案要求繼承的房產也必須重新估價，並以市價作為房產稅的標準，這就可能讓房產稅大幅增加。

按規定，要繼續繼承原來房產稅的一部分，繼承人必須在一年內搬入繼承的房屋，而且那棟物業必須是父母或祖父母原來的自住屋 (primary residence)，市值超過100萬以上的部分不能豁免，仍需要以重新估價後以市價的房產稅增收。也就是說，物業的市值減掉100萬後，就是日後繳稅的起點。

加州 洛杉磯 非裔

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