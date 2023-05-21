金銀島100%經適房投入使用 105戶退伍軍人家庭受益

金銀島100%經適房，可供105戶退伍軍人家庭使用。（Maceo May Apartments ）

舊金山 市長布里德與市府官員和社區領袖日前一起慶祝位於金銀島Cravath街55號的Maceo May Apartments開業。由華協中心(CCDC)等參與的Maceo May公寓是金銀島的第一個100%經濟適用房項目，105套新房全部用於支持退伍老兵及其家人。

Maceo May Apartments是一棟六層樓的模塊化結構，佔地10萬平方呎，包括單間到兩居室住房單元共計105套。這處建築是專門為退伍老兵及其家人而建，其中的一些退伍老兵正在擺脫無家可歸的處境。

布里德市長表示：「舊金山需要建造更多不同類型的可負擔水平的住房。這座住宅的開放，讓解決舊金山住房問題的努力又向前一步。」

金銀島所在的第6區市議員麥德誠表示：「將繼縱爭取到2031年時滿足全民住房的計畫，持續支持優先經濟適用房建設計畫，以便所有的居民包括退伍老兵，在舊金山都可以有安身之地。」

金銀島公寓項目，由華協中心、社區組織「鑄劍為犁」（Swords to Plowshares）、「同一個金銀島」（One Treasure Island）與金銀島社區中心(TIDA)合作共同開發。金銀島社區中心是主要開發商，負責改善金銀島所需的公用事業改進和大規模基礎設施改進，包括新道路、街道和抬高島嶼堤防以防止海平面上升等工程。

公寓名字以越南戰爭老兵Maceo May的名字命名，他是「同一個金銀島」社區組織的第一任董事會主席，在爭取金銀島退伍老兵遊民權益上發揮了關鍵作用。自2010年以來，由於地方和聯邦的重大投資 ，舊金山退伍老兵遊民人數減少了45%。

華協中心主任楊崇賢(Malcolm Yeung)表示：「此公寓的建成並不容易，是在合作夥伴的努力下才得以完成。重要的合作夥伴是退伍老兵社區。他們多次表示支持該項目。這個項目的完成也表明了有志者事竟成，是退伍老兵意願的體現。」