僑教中心說故事時間 世界日報社長共襄盛舉

金山灣區僑教中心主任莊雅淑（左）、舊金山世界日報社長于趾琴（右）與灣區繪本作家許耀中（中）合影。（記者江碩涵／攝影）

金山灣區僑教中心推出說故事時間已四個月，成為南灣有小小孩的家庭固定參與的聚會活動，5月17日說故事時間主題為「超級幫手-海灘救援隊」，除了繪本作家親臨現場外，金山灣區僑教中心主任莊雅淑及舊金山世界日報社長于趾琴到場，替活動增加了更多人氣與支持。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑（左）及舊金山世界日報社長于趾琴（右）參與說故事時間，替活動增加了更多人氣與支持。（記者江碩涵／攝影）

于趾琴表示，世界日報在美國建立了一個平台，讓華人與華人社區有更多連結，可以知道主流社會發生什麼事情，也能讓海外僑胞透過平台，知道故鄉所有新聞動態。她鼓勵新移民，可以多多看世界日報，不僅可了解美國與台灣的新聞，同時也能了解當地大小事。

舊金山世界日報社長于趾琴（右）參觀金山灣區僑教中心圖書館，主任莊雅淑（左）述說中心的歷史沿革與空間規畫。（記者江碩涵／攝影）

莊雅淑表示，14日是母親節，大家共同的母親就是地球，地球保護了所有的生物，大家也應該要保護地球、海洋，認識環保的重要性。除了繪本內容外，莊雅淑同時也宣傳僑教中心的活動，包括每周二至日都有開館，僑胞隨時可以使用圖書館 ，也可申請i僑卡，在許多商店可有折扣，而新移民若想知道更多訊息，歡迎訂閱僑務電子報，獲得更多訊息。

舊金山世界日報社長于趾琴（左二）、金山灣區僑教中心主任莊雅淑（中）與僑教中心義工團隊合影。（記者江碩涵／攝影）

會後，莊雅淑導覽僑教中心的歷史沿革與空間功能。她表示，過去僑胞們會以僑教中心做為聚落，在此處聚會、聯繫僑胞感情，不過隨著時代演進，新一代移民也開始逐漸增加，因此僑教中心特別重新整理圖書館，更新更多幼幼兒童的書籍，方便新移民使用。

舊金山世界日報社長于趾琴（右）參觀金山灣區僑教中心圖書館，主任莊雅淑（左）述說中心的歷史沿革與空間規畫。（記者江碩涵／攝影）

她表示，同時也為了增加新移民的聯繫，自今年1月中開始推出圖書館的說故事時間，每次都吸引至少20組以上家庭參與。莊雅淑分析，許多家庭剛移民到矽谷，尚未開始建立朋友、社群等人脈，也無法掌握資源，僑教中心就是大家的橋梁與平台，可藉由參加活動，認識到更多移民家庭 ，也能建立新移民的資源共享。

5月17日的圖書館說故事時間由灣區繪本作家許耀中（Gloria Y.C. Hsu）帶著小朋友說故事，內容為教育環保概念的「超級幫手-海灘救援隊 」，引導孩子從生活細節開始做環保、保護地球環境、認識保護海洋的重要性，最後帶領小朋友用廢紙作成拼貼小海龜。許耀中也將她的新作品贈送給僑教中心，推廣環保意識。

僑教中心表示，6月將推出端午節 活動，故事時間也將以端午節為主，同時也將有親子手作活動，歡迎僑胞青年家庭參與。