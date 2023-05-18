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金山路邊停車 計費時間將延長 周日免費停車沒了

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金山路邊停車 計費時間將延長 周日免費停車沒了

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山新的停車計費時間，分六個階段實施。（記者張曼琳／攝影）
舊金山新的停車計費時間，分六個階段實施。（記者張曼琳／攝影）

舊金山將在今夏延長路邊停車的收費時間，這將是該市交通局近70年來最大的一次改革。

舊金山交通局（SFMTA）計畫從今年7月開始在該市大部分地區，周一至周六將收費停車時間延長至晚間10時，目前為下午6時。同時，還增加了周日中午12時至下午6時的計費時間，目前周日為免費停車時間。

根據ABC電視台報導，新的停車計費時間分六個階段實施，從今年7月開始，一直持續到明年12月。部分地區包括，Mission Bay、北岸（South Beach）、Potrero Hill商業區以及Embarcadero沿線已經在晚間或周日開始計費。

舊金山交通局進行本次有關停車費的重大改革，為的是統一全市的停車計費時間，增加收入以維持該市公共交通系統Muni服務。

交通局預計在2025年將會出現1.3億元赤字。交通局停車政策和規畫經理威爾遜（Hank Wilson）表示，在計費時間改革後，「我們的保守估計是，將帶來約1850萬元的收入。雖然無法完全填補1.3億元，也是一筆相當可觀收入。」

威爾遜指出，十年前曾經施行類似的周日計費時間，並在實施一年多後，成功地為當地商業和餐館帶來了更多的顧客。他強調，如果不能彌補資金赤字，Muni服務可能會被嚴重削減。

2014年，時任市長李孟賢（Ed Lee）成功推動恢復了周日的免費停車。他曾說：「與其讓我們的居民周日在計費器上浪費錢，不如讓我們共同努力支持全面的交通資助措施。」

對於延長收費時間和周日收費，華埠社區有不同看法。根據交通局時間表，華埠地區被列為最後實施新計費時間的地區，為明年5月至12月。舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙（Edward Siu）向本報表示，如果按交通局計畫，增加計費時間，不單會影響華埠，而是會影響全市的商業和旅遊業：「這相當於封住舊金山的道路，不給其他人進來，將加深原本就在華埠難以解決的停車難問題。

邵旗謙表示，他現在身在海外，在幾天後回國將向市政府和市議員反應這一問題，阻止增加計費時間。

在華埠都坂街某銀行工作的陳先生也反對停車計費時間的延長，並且認為原本在舊金山工作和生活成本就高，已經感到很難再提升生活質量，加收停車費又是「變相向政府繳錢」。

他表示，已經有很多人抱怨在華埠很難停車。有客人曾經向他表示，除非不得已很少會去華埠，他預計在新計費政策開始後，將給華埠地區帶來不小衝擊。

舊金山交通局表示，部分碼表已經在晚間或周日開始計費。（記者張曼琳／攝影）
舊金山交通局表示，部分碼表已經在晚間或周日開始計費。（記者張曼琳／攝影）

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