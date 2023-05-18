矽谷中位數所得近14萬 較全美高1倍

矽谷高學歷、高收入者比例高，但是各行業之間差距甚大。（記者李榮／攝影）

矽谷 以科技業為主，居民的學歷與薪資也都在全美之上。由矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）發布的「Silicon Valley Index」統計報告2023年資料就發現，矽谷中位數家庭收入接近14萬元。而且高收入者的收入組成不僅來自於勞務所得，投資所得比例也相當高；甚至在高收入族群中，投資所得占收入幾乎占了所得的七成以上。

該調查發現，以矽谷主要的聖他克拉拉縣與聖馬刁縣來說，2021年的中位數家庭所得就高達13萬8800元。

不靠死薪水 投資所得占七成

研究發現，矽谷的中位數所得一向在全美平均之上，過去幾年更是快速增加，比起全美平均多了一倍多。其中，矽谷居民的收入不只來自於勞務所得，還有一大部份來自於員工認股或股票選擇權。而且，薪資愈高的族群，股票或選擇權的收入來源的份額就越高，投資所得占整體所得的占比在高收入階級中，約達到七成以上。

然而，矽谷並非只有科技業，不同行業從業者的收入差距也相當大。以商業、管理與科技業來說，2022年的個人工資所得中位數就高達13萬1600元。相較來說，銷售業與辦公室文員，中位數所得就只有5萬2200元。服務業者更只有4萬9500元。

在教育 程度方面，矽谷也是全國之中，高學歷占比高的區塊。矽谷與舊金山受過高等教育的居民很多，四分之一的人口有研究所的學歷，擁有正規大學以上文憑的人口更超過總人口的一半，高於全美平均的33%。而且，矽谷高學歷的趨勢愈來愈明顯，從2010年以來，矽谷有大學文憑的比率已增加了8%。

不過，各族裔的學歷程度並不一致。拉丁裔族群的教育水準就遠低於其他族群。在所有符合加州大學或是加州州立大學資格的高中畢業生中，亞裔 的比例最高，其次是白人，而拉丁美洲裔、非裔等則較低。另一方面，拉丁裔高中學生輟學的比例偏高，高中畢業率也較低。在各項學齡兒童的能力分級中也有類似的分布，或許是亞裔在教育上更為重視，亞裔在各項分數都居冠。