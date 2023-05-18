CalFresh Food福利將到期 聖縣鼓勵大學生申請

疫情期間放寬的CalFresh Food福利申請資格要求將於6月10日結束，聖他克拉拉縣鼓勵合資格者儘快申請。（記者葛歆睿／翻攝）

新冠肺炎疫情 期間，加州 政府放寬了大學生申請CalFresh Food福利 的資格要求。這一政策將於6月10日結束，聖他克拉拉縣鼓勵合資格者在這之前趕緊申請，以獲得為期一年的福利。

疫情之前，只有每周工作20小時或更長時間的大學生才有資格獲得CalFresh Food。如果參加了聯邦勤工儉學計畫，則無論工作多少小時都可以獲得。

政府為應對疫情擴大了援助，有資格但沒有參加聯邦勤工儉學計畫以及沒有從家人那裡獲得任何教育經濟支持的學生，也可以申請CalFresh Food。

由於這兩項對豁免即將到期，對於符合的學生來說，現在申請CalFresh Food非常重要。

加州版的補充營養援助計畫CalFresh Food幫助低收入個人和家庭購買食品和雜貨，援助對象包括大學生。福利每月23元到234元不等，具體取決於參與者的情況。CalFresh Food電子福利卡（EBT）可用於雜貨店、農貿市場，或通過亞馬遜、沃爾瑪以及參與的Albertsons、Safeway和Vons店，進行網上訂購送貨上門。

此外，聖縣的餐廳用餐計畫允許殘疾、遊民或60歲及以上的CalFresh Food參與者使用EBT卡在參與的餐廳購買預製餐食。

申請CalFresh Food須滿足以下要求：

• 年齡18至49歲

• 至少一半時間就讀於高等教育機構

• 身心適合就業

• 自雇或受雇，且每周至少工作20小時

工作時長要求通常在以下情況下可以豁免

• 參加聯邦勤工儉學計畫

• 父母雙方扶養6歲以下子女

• 父母雙方扶養6至11歲子女，但沒有足夠的托兒服務

• 父母單獨扶養12歲以下子女

• 參與CalWORKS

截至止6月10日以下兩種情況也可以豁免工作時長

• 有資格但未參加聯邦勤工儉學計畫

• 沒有接受家庭對教育費用資助

需特別注意的是，領取福利期間應繼續符合資格。

申請CalFresh Food請訪問加州福利門戶網站benefitscal.com。了解是否有資格參加聯邦勤工儉學計畫，請聯繫所在大學的行政部門。