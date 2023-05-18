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山景城獲撥款3千萬 建201套可負擔房

記者葛歆睿／聖荷西報導
聖他克拉拉縣參事會周二批准為山景城、聖荷西市、和聖他克拉拉市的三個項目提供3110萬元資金，一共建造201套可負擔住房。（記者葛歆睿 / 翻攝）
聖他克拉拉縣參事會周二批准為山景城、聖荷西市、和聖他克拉拉市的三個項目提供3110萬元資金，一共建造201套可負擔住房。（記者葛歆睿 / 翻攝）

聖他克拉拉縣議會16日批准為山景城、聖荷西、和聖他克拉拉市的三個項目提供3110萬元資金，一共建造201套可負擔住房。

這筆資金來自2016年通過的、總價值9.5億元的聖縣A提案（Measure A）可負擔住房債券。目前，已有8.38億元獲得批准用於建造可負擔住房，1450多個單元已經在運行中。

縣議會議長埃倫伯格（Susan Ellenberg）表示，儘管在聖縣建造永久、安全和有保障的住房成本高昂，需要時間，而且不能帶來快速的政治勝利，但這是結束聖縣遊民現象，並提高所有居民生活質量的唯一可持續方式。

在實施保障性住房債券的第七年，聖縣及其社區合作夥伴已經超額完成了為極低收入個人和家庭建造600個出租住房單元，和為極低收入個人和家庭建造800個出租住房單元的目標。為殘障人士及其家人提供1800套永久性支持性住房的目標已完成95%。總體而言，聖縣已為4200多可負擔住房提供資金，完成4800套目標的近90%。

A提案債券主要發起人、第二區縣議員查維斯（Cindy Chavez），對縣工作人員和合作夥伴在建造真正負擔得起的住房、支持最弱勢的居民方面能夠快速取得進展自豪，「我們正在創造 一個更具可持續性的縣，每個人都可以體驗到住房保障帶來的安寧與尊嚴」。

此外，三個新項目都會遵循綠色設計原則。山景城和聖他克拉拉市的兩個項目將配備太陽能電池板和電動汽車充電站。支持性住房辦公室主任埃爾南德斯（Consuelo Hernandez）表示，聖縣及其合作夥伴正在建造的住房，在各個方面都是可持續。「這些發展不僅將改善居民的日常生活並確保經濟強勁，而且體現環境可持續性精神，並包括最新的綠色建築技術。」

這三個新項目的總成本為1.99億元，除A措施債券還有其他資金來源，包括預計7600萬元的聯邦稅收抵免。

債券 低收入 遊民

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