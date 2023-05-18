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灣區信賴之友會…周信結：公平競爭 小心中共介入

記者李榮／聖荷西報導

2024台灣大選，賴清德、柯文哲、侯友宜參選。早年就從事黨外運動的僑務咨詢委員、舊金山灣區信賴之友會共同召集人周信結認為，台灣已經多次政黨輪替，成為亞洲民主典範。各政黨推出最強侯選人，公開公平競爭值得期待。但中共的介入與威脅，將是選民在抉擇時考慮的關鍵。

他表示，在接下來的大選中，中共一定以各種方式介入台灣選舉，支持唱和中共的政黨及侯選人，企圖改變台灣未來，讓台灣成為中國的附屬。而且，中共以武力統一台灣的決心明顯，台灣只有和各民主國家繼續深化合作，並且能夠全民覺醒、全力備戰，才能真正阻戰，避免台灣陷入災難，不能向中共降服。

周信結說，這次選舉對台灣的未來有非常重要的影響，希望台灣人民慎重選擇，台灣才能在民主生活方式下永續發展。

從事高科技業的周信結也說，中國多年來都採取不公平貿易的型態，偷竊科技商業機密，與俄羅斯合作，在世界展現擴張自己的野心，伎倆已被西方國家識破。台灣必須與民主國家站在一起，並且提升台灣經濟及科技實力，繼續將台灣打造成亞洲經濟及民主典範，成為台灣人的永續之家。

他表示，現在看來，有些總統候選人對台灣未來的規畫清晰，不屈服中共的武力威脅，堅持保護台灣民主生活方式，並且和美歐亞洲等重要民主國家合作對抗中共武力意圖。但也有候選人與政黨偏向與中國附和、甚至輸誠，以為向中共示好兩岸就會有和平，「台灣要小心成為下一個香港。」

中共 賴清德 灣區

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