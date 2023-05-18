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民進黨矽谷主委…張正邦批侯：落跑市長 缺乏信任

記者李榮／灣區報導
張正邦認為，侯友宜在許多議題上缺乏經驗、能力不足，賴清德才是能寄託的人選。（報系資料照片）
張正邦認為，侯友宜在許多議題上缺乏經驗、能力不足，賴清德才是能寄託的人選。（報系資料照片）

對於國民黨徵召侯友宜參選，也等於確定了民進黨賴清德對上侯友宜的局面。民進黨矽谷支黨部主委張正邦指出，侯友宜才連任新北市長不久就角逐總統大位，可以說又是一位「落跑市長」，「400萬新北市民馬上有被遺忘的感覺！」

張正邦表示，國民黨決定徵召侯友宜，等於讓最近幾個月積極參爭取的郭台銘被狠狠擺了一道。而當選不久馬上爭取另一大位的侯友宜，也是國民黨這幾年在台灣總統大選中，連續提名的第三位落跑市長，「從朱立倫到韓國瑜，再到侯友宜，都是以自己剛剛高票勝選當作籌碼，把自己當成國民黨最強候選人。這絕對不是民主制度下最好的選擇。」 

張正邦認為，侯友宜接下來就要面對誠信問題，為何當時要參選新北市長？未來在長達八個月的參選期間，究竟是要辭職或是請假？八個月的假要「怎麼請」？如何面對才剛剛投票支持他選上的新北市民？

另外，侯友宜還要面對「兩岸問題」。張正邦指出，國民黨長期親中色彩濃厚，台灣多數人民會擔心台灣將被中國併吞，「侯友宜未來會不會簽署兩岸和平協議？台灣人會不會失去現有的自由民主生活？」

張正邦接著說，侯友宜第三個要面對的是國防與外交的挑戰。國民黨要怎麼讓世界民主國家相信台灣會確保台海維持現狀？是否會增強台灣國防武器和防衛能力，持續與美、日及其他民主國家保持軍事合作交流？同時，在與世界各國經濟合作上，侯友宜是否有能力在國際間再次打響 「MIT」的名號？

張正邦批評，侯友宜在許多議題上不是缺乏經驗，就是能力上不足，大部分選民無法信任把台灣交給侯友宜。他表示，現在2024台灣總統大選「賴、侯、柯」的三腳督局面成形，接下來的選情中，兩岸、國防、外交的論述上將是關鍵，而賴清德才是最能寄託的總統人選。

侯友宜 國民黨 賴清德

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