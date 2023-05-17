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租霸當二房東 東灣華人東主被賴帳近8萬

記者劉先進／聖利安住報導
不少房東15日晚到聖利安住市議會示威，要求終結暫緩驅逐令。（受訪者供圖）
不少房東15日晚到聖利安住市議會示威，要求終結暫緩驅逐令。（受訪者供圖）

東灣聖利安住（San Leandro）華人房東Jane Gao於16日表示，她有租客從2020年1月就欠租，累計積欠7萬8000元，多次聯繫租客未果。租客後來金蟬脫殼，人搬出去，但當上二房東，讓表弟和女友住進來，再加上其他搬進來的人，住了四人。Jane早在疫情爆發前的2020年1月就打起官司，同年3月勝訴。但直到阿拉米達縣暫緩驅逐令在今年4月29日結束後，她才能驅逐租客。

16日當天，Jane收到律師電話，法庭正式批准可以驅逐，等待縣警通知何日執行；她形容，「這是遲到的正義」。

東灣聖利安住華人房東Jane Gao說，她的租客從2020年1月就欠租，累計積欠...
東灣聖利安住華人房東Jane Gao說，她的租客從2020年1月就欠租，累計積欠7萬8000元。（受訪者供圖）

在大批房東的反對聲中，聖利安住市議會15日晚以5比1（有一個市議員因故未出席）的投票決定，在7月31日終結市內的驅逐禁令，Jane也到場聲援。此前，由於大量房東抗議阿拉米達縣議會決定，不再延長2月28日到期的驅逐禁令，該禁令4月29日終結。

雖然阿縣取消，但縣內各城市依然能自行其是的制定是否延長暫緩驅逐令。屋崙市議會此前投票決定，7月15日結束暫緩驅逐令。

Jane說起自己的經歷令人唏噓。她在聖利安住擁有一套複式住宅（duplex home），其中一套兩居室的房子租給一對母子，兒子照顧傷殘的母親，租約和母親簽訂，後來母親病故，兒子繼續居住。該男子從2020年1月起就不給租金，她隨即提起訴訟。同年3月開庭，男子未露面，她獲得勝訴可以驅逐，不料疫情隨即爆發，阿縣暫緩驅逐令生效，她幾乎不能以任何理由驅逐租客。

租客繼續不繳租金，Jane和家人四、五次電話或短訊聯繫都沒有回覆；租客曾說，會讓表弟住進來，「我們當然答應，希望讓他表弟簽新租約，但表弟從未出現。」

租客後來搬走，但表弟和女友還是住進來。疫情三年以來，該兩居室房屋來回住進很多人，目前有四人居住；「我懷疑是原租客當了二房東，將兩居室分別出租，其中一個房間給表弟和女友住，另外一個住了兩人。每次過去看，都有不同的陌生面孔。其他租客也轉告我一些消息，有一次我們去修理水龍頭，詢問之下，才知道兩個租客的姓名。」

Jane說，雖然聖利安住的驅逐禁令沒取消，但阿縣禁令已終結。她的案件是在疫情前勝訴的，所以交給阿縣管理執行，不受聖利安住市內法規限制。16日當天她才接到律師電話，法庭正式批准可以驅逐租客，只須等待縣警執行。「即使成功趕走租霸，我們也幾乎不可能要回之前欠下的7萬8000元租金；現在只希望這些壞租客趕緊走人，我都心灰意冷，想著以後不出租了，免得一堆麻煩。」

2月參加絕食抗議的房東George Wu表示，第一階段廢除驅逐禁令的目標達成後，房東抗議將轉為第二階段，希望逐漸扭轉司法系統對房東的不公平。

在房東抗議聲中，聖利安住市議會投票決定，7月底終結暫緩驅逐令。（受訪者供圖）
在房東抗議聲中，聖利安住市議會投票決定，7月底終結暫緩驅逐令。（受訪者供圖）

租客 房東 疫情

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