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CalColor藝術學校 辦10周年畫展

記者葛歆睿╱聖他克拉拉報導
庫比蒂諾市市長魏虹為CalColor獲獎學生頒獎。（CalColor提供）
庫比蒂諾市市長魏虹為CalColor獲獎學生頒獎。（CalColor提供）

舊金山灣區最大的課外藝術學校CalColor Academy慶祝成立10周年，日前在聖他克拉拉會議中心舉行藝術展，展出了2千多幅學生作品和50幅教師作品，涵蓋繪畫、素描、紙雕、混合媒體和數字藝術。主辦方稱，周末兩天參觀者超過7千人。

CalColor在灣區的6個分校教授3,300多名年齡4至18歲的學生。在2023年NASA學生藝術大賽中，CalColor學生獲得4金、2銀、3銅和9項榮譽獎；兩名學生獲得2023年學術藝術獎國家金牌，4名獲得國家銀牌，在地區層面比賽共獲得152枚金鑰匙、銀鑰匙和榮譽獎。

10周年畫展期間舉辦了頒獎典禮，由庫比蒂諾市市長魏虹為獲獎學生頒獎。她表示，為庫市擁有這樣1所令人驚嘆的藝術學校感到自豪，「這個展覽證明了藝術教育的重要性。看到這些年輕的學生追求激情並產生如此美麗和發人深省的作品，真是令人鼓舞。」

CalColor執行長吳立剛表示，CalColor的使命是通過視覺藝術教育、展覽和系列講座，激勵年輕人培養個人的藝術聲音，豐富社區。這次活動為如何實現這1使命樹立了典範，而學生作品中所展示的才華和創造力，證明了藝術教育的重要性。

CalColor校長劉嵐致詞感謝團隊、學生和家長：「一個人的夢想只是1個夢想。你們一起夢想的夢想是現實，」她說，「這次活動是對我們過去10年集體成就的慶祝，今天屬於你們。」

一位名叫穆迪（Mukund Moorthy）的參觀者表示，CalColor師生的才華和創造力令人震撼，「展出的作品真是太棒了，看到這些年輕學生創作出如此高質量的作品真是令人難以置信。」

CalColor Academy慶祝成立十周年，在聖他克拉拉會議中心舉行藝術展，...
CalColor Academy慶祝成立十周年，在聖他克拉拉會議中心舉行藝術展，展出了2000多幅學生作品和50幅教師作品。（CalColor提供）

教育 灣區 舊金山

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