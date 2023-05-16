我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

網紅推AI女友付費互動 每分鐘1元 引發爭議

編譯吳日君／灣區15日綜合報導
網紅瑪喬麗擁有180萬名粉絲，製作了一個人工智慧虛擬女友、名為「CarynAI」，是可以人工智慧語音聊天對話的網上機器人，希望可「治癒孤單」，卻也引發各界對網路倫理的關注。(圖取自瑪喬麗個人臉書)
網紅瑪喬麗擁有180萬名粉絲，製作了一個人工智慧虛擬女友、名為「CarynAI」，是可以人工智慧語音聊天對話的網上機器人，希望可「治癒孤單」，卻也引發各界對網路倫理的關注。(圖取自瑪喬麗個人臉書)

社交媒體Snapchat網紅瑪喬麗(Caryn Marjorie)擁有180萬名粉絲，因想多和她的網路粉絲交流，製作了一個人工智慧虛擬女友、名為「CarynAI」，是可以人工智慧語音聊天對話的網上機器人。她希望，這個人工虛擬女友可以「治癒孤單」(cure loneliness)。

這個AI虛擬女友已受到廣大關注，也引發部分人士強烈反對，甚至收到死亡威脅，也引起關於聊天機器人道德規範的討論。

瑪喬麗在她的推特介紹自已是「第一個轉換成AI的影響者」(The first influencer transformed into AI)，並推文表示，CarynAI是朝向治癒孤單方向邁出第一步。今年23歲的瑪喬麗寫道，男士被告知要壓抑他們的情緒、隱藏男子氣概，不談遇到的難處。她想藉著CarynAI解決這個問題，與心理學家合作，增加聊天時的認知行為治療與辯證行為治療，有助於消除創傷、重建身心自信，重拾被疫情奪走的東西。

CarynAI網站指出，團隊耗費超過2000個小時設計與編碼聊天機器人，創造「沉浸式人工智慧體驗」。

根據「財富」(Fortune)雜誌報導，CaynAI在對「虛擬女友」進行一周的Beta測試後，已獲7萬1610元收入。報導指出，粉絲每分鐘支付1元使用聊天機器人，目前有超過1000名用戶。

CarynAI主要提供用戶互動緊密經驗，但不應有露骨的性互動。瑪喬麗表示，人工智慧虛擬女友並沒有被編碼設計如此做，她與團隊正在努力以防止再度發生。

聖他克拉拉大學應用倫理學中心網路倫理學主任雷庫(Irina Raicu)擔心，CarynAI可能「治癒孤單」的說法，並未獲得足夠心理學或社會學研究支持。這類型聊天機器人可能讓自以為可發揮影響力者、以及粉絲之間的準社會關係，增加「第二層不真實性」(a second layer of unreality)。尤其是瑪喬麗自稱，其為她的意識延伸，是有問題的。

瑪喬麗則持續發布有關機器人的最新消息，她日前寫道：「若你對CarynAI魯莽，它將拋棄你。」

AI 人工智慧 疫情

上一則

亞裔電影節疫後回歸金山開幕 多部全亞裔影片首映

下一則

警公布Walgreens案影片 警衛開槍擊斃竊賊 獲不起訴

延伸閱讀

郝劭文迎娶化妝師女友 伴郎團中驚見釋小龍

郝劭文迎娶化妝師女友 伴郎團中驚見釋小龍
全美首創 伊州擬立法保障兒童網紅收益 避免遭剝削

全美首創 伊州擬立法保障兒童網紅收益 避免遭剝削
大英博物館收藏中數萬國寶文物 網紅看哭心痛又憤怒

大英博物館收藏中數萬國寶文物 網紅看哭心痛又憤怒
印尼穆斯林女網紅上傳吃豬肉影片 遭投訴涉侮辱宗教

印尼穆斯林女網紅上傳吃豬肉影片 遭投訴涉侮辱宗教
讓網紅進駕駛艙 星宇董事長張國煒恐被罰

讓網紅進駕駛艙 星宇董事長張國煒恐被罰

熱門新聞

64歲的舊金山華婦胡美苒，在公共住房杜波斯三角區公寓內，5日遭鄰居埃斯帕薩突然刺中背部，不幸身亡。（取自GoFundMe頁面）

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

2023-05-11 20:07
此前，大量各族裔房東到阿拉米達縣政府門口聚會，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進 ／攝影）

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

2023-05-12 20:06
一些人認為舊金山經濟陷入「厄運循環」是好事。（美聯社）

裁員、搬離…金山經濟陷「厄運循環」可能是好事？

2023-05-12 00:09
屋崙華人房東李國輝表示，利用屋崙暫緩驅逐令，有非裔女租客欠下近1萬元房租，甚至還設局陷害誣告他，說他性騷擾。（記者劉先進／攝影）

「我沒穿衣服」華人房東遭非裔女租客設局誣性騷 法官明察拒受理

2023-05-13 02:20
聖荷西市中心也出現疑似受毒品影響，大白天在滿路爬的情況。（記者李榮╱攝影）

聖荷西市中心直擊 吸毒吸到滿地爬

2023-05-09 20:25
舊金山檢方公布的畫面顯示，死者布朗（白衣者）行竊後與警衛安東尼（黑衣者）在Walgreens店門口發生衝突。（網路影片截圖）

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

2023-05-15 23:18

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」