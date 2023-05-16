華人房東到聖利安住市議會抗議 促取消驅逐禁令

華人和其他族裔的房東，15日到東灣聖利安住市議會示威抗議，要求取消暫緩驅逐令。（受訪者供圖）

數十位華人 和其他族裔的房東 ，15日到東灣聖利安住（San Leandro）市議會示威抗議，要求取消當地暫緩驅逐令。曾絕食抗議、要求阿拉米達縣取消驅逐禁令的華人房東George Wu表示，聖利安住的暫緩驅逐令此前延長一年，到明年2月底，也是全美城市中執行暫緩驅逐政策最長的城市，對房東不公平。「有些租客 百般賴帳，房東苦不堪言」。

George在聖利安住有一套房產出租，但租客此前欠下12萬元租金。控告租客欠租的案件，因為暫停驅逐令的原因，推遲開庭18次。他無奈之下，只能在阿縣政府大樓門口絕食抗議，引起媒體極大關注。最終阿拉米達縣議會決定，不再延長2月28日到期的驅逐禁令，該禁令已經於4月29日終結。

不過，雖然阿縣取消，但縣內各城市依然能自行制定是否延長暫緩驅逐令。在一片反對聲中，屋崙市議會也投票決定，7月15日結束暫緩驅逐令。

聖利安住有34%的人口為亞裔，其中多數為華裔。不少華裔購置房產出租。George表示，此前賴帳的租客還沒有給錢，租金累計欠帳13萬，起訴的案件也才剛剛開庭。雖然聖利安住延長暫緩驅逐令，但市議會有每隔90天的審查機制，15日是首次進行審查。房東此前也一直和市議會保持密切溝通，敦促議員投票提早結束驅逐禁令。

George說，如果當天市議會投票終結禁令，屋主的維權，將從第一階段結束驅逐禁令的目標，轉變為第二階段，希望逐漸扭轉司法系統對房東的不公平。目前，因為租客賴帳等問題，不少房東需要打官司。租客有免費律師幫忙，房東卻要面臨高昂的法律訴訟費用。房東投鼠忌器，有時不願意對薄公堂。以前，如果順利，房東起訴希望驅逐租客，花費1000到2000元即可。但如今有律師免費援助，房東的律師費最少也要1萬。就他所知，有華人房東輸掉官司，賠償律師費用、陪審團費用20多萬元。