舊金山進步派菲爾德 競選第9區市議員

民主黨進步派政治活躍人士菲爾德在市府填表競選第九區市議員。（菲爾德提供）

舊金山 進步派活動家、前州參議會候選人菲爾德 (Jackie Fielder) 競選團隊15日表示，她已經在舊金山市府選務處遞表，將競選舊金山第九區市議員。第九區包括Mission、Bernal Heights 和寶多拉（Portola ）社區。若競選成功，菲爾德將接替現任市議員盧凱麗（Hillary Ronen）。後者將於2024 年 11 月完成第二任期。

菲爾德的競選綱領目標是帶動經濟復甦。她表示：「我競選市議員，是因為第九區和舊金山市需要自下而上，而不是自上而下的經濟復甦。」菲爾德說，目前整個舊金山需要應對的挑戰是街頭毒品 犯罪、毒品交易和無家可歸遊民等問題。她將在經濟適用房、精神健康和癮君子康復方面進行投資。

菲爾德是原籍加州長堤（Long Beach）的原住民和拉丁裔民主黨進步派政治人物。她曾與盟友共同創立舊金山公共銀行聯盟，共同發起了一項「反對舊金山警察 局使用武力政策的運動」。

菲爾德將與萊馬（Santiago Lerma）、彼得利斯（Michael Petrelis）、錢德勒（Trevor Chandler）和 布朗（Harold Brown）四位候選人共同競爭第九區市議員席位，目前菲爾德得到了市議員潘正義（Dean Preston）的站台支持。