舊金山近4月死於藥物過量者 高於前3年同期

最新數據顯示，舊金山今年頭四個月的藥物過量死亡人數超過前三年同期。（電視新聞截圖）

根據舊金山 法醫辦公室12日公布的數據，今年1月到4月，舊金山藥物過量意外死亡的人數，已超過前三年的同期。

初步數據顯示，今年頭四個月，舊金山有268人因服藥過量而死亡，而2020年、2021年和2022年同一時期，因藥物過量死亡的人數分別為185人、240人和196人，大部分死者體內都含有芬太尼。

根據加州 和地方法律規定，舊金山法醫辦公室這份紀錄包括了死者年齡、族裔、性別和死亡地點等訊息。最新數據顯示：

●22%的死者是在Polk和Russian Hill地區被發現，田德隆區為21%；

● 死亡人數最多的是年齡介於55歲到64歲之間的群體，占32%；

● 83%的死者是男性；

● 41%的死者是白人；

● 67%的死者死於住宅內，29%的死者沒有永久住所。

提供藥物濫用治療的非營利組織HealthRight 360政策與公共事務副總裁麥柯伊（Gary McCoy）表示，自去年以來最重要的數據改變之一，是執法單位加大了懲罰力度。但他認為，這個作法會導致更高的藥物過量率和死亡率。他說：「當人們害怕被抓到和被定罪時，往往會使用更多毒品 。」

另外一項改變是，田德隆區的安全毒品注射中心已於去年12月關閉。這個中心逆轉了300多次藥物過量案例，提供數千人食物、淋浴和洗衣服務，並幫助1000多人獲得住房或進入收容所。然而，市長布里德（London Breed）12月表示，這個中心沒有達到她的期望。

以目前的情形看來，舊金山今年的藥物過量死亡人數有可能創新紀錄。去年，舊金山藥物過量死亡人數為647人，過去三年死亡人數最多的是2020年，有725人。