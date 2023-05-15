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被格林揮拳 勇士波爾：未影響賽季

記者劉先進 ／舊金山報導
球員迪文森佐（左）表示，希望留在勇士。（記者劉先進 ／攝影）
球員迪文森佐（左）表示，希望留在勇士。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士兵敗洛杉磯湖人，2015年來首次在分區季後賽被淘汰。球隊內部表示，不會拆散柯瑞、格林和湯普森的奪冠三人組合，但其他球員未來難以預測，尤其是季後賽打出糟糕表現的波爾，他在賽季總結記者會上說，訓練營和格林的事情（指格林拳擊他），並未影響賽季。

球員迪文森佐(Donte DiVincenzo)與勇士還有一年合同，是球員選項，他表示，目前沒有想過此事，「我絕對喜歡成為一名金州勇士球員。包括更衣室的人、教練組、訓練人員，從第一天開始就有了家的感覺，所以很明顯，我很想成為一名勇士，但一切要等待事情發生時才知道如何應對，我們會和勇士管理部門一起想辦法。」

欠下大合約的波爾，本賽季兩輪季後賽得分斷崖式下降。首輪對國王，場均12分，對陣湖人場均8.3分，兩輪系列賽平均得分均低於去年4輪季後賽，他比賽中常失誤，防守頻繁犯規。波爾表示，今年季後賽和去年相比的最大區別，可能是角色上的一點變化，「去年，我可以上場並得分，在團隊中具有攻擊性。更多的是作為一個推進者角色，試圖讓隊友輕鬆出手。在整個季後賽過程中，我們面對兩支防守非常好的球隊，我們只是試圖找方法來推進，進入油漆區，這並不總是關於得分，事關找到方法，試圖幫助團隊成功，每個季後賽有所不同，要從中學習和成長，並應用技能組合。」

賽季初訓練營中，格林曾一拳打中波爾臉部，導致他摔倒在地。波爾說，不認為此事改變了任何事情，「今年我們進入了季後賽的第二輪，有一個很好的賽季，隊友們站了出來，有很多激動人心的時刻，我覺得沒有什麼改變。」

對於如何屏蔽外界質疑聲，波爾說，這些聲音一直伴隨，「就像我們現在看到的人們所說的東西，無論是在社交媒體上，還是在Instagram、Twitter上，不管是什麼，這些人在20年前也在說同樣的事情，他們只是沒有出口，沒有機會；他們當時在讀報紙或聽廣播。」

波爾說，如今是2023年，這就是他們這一代人成長的環境，必須調整適應，「我們已經習慣了，有人總會找到一些批評任何人的說法，比如波士頓球員塔圖姆（Jason Tatum）在對陣費城76人第六場的比賽中，開局艱難，但他在末節收尾強勢，拿下比賽，雙方搶七。好壞意見，這不重要，我們努力打球，試圖贏得比賽。」

波爾表示，訓練營和格林的事情，並未影響賽季。（記者劉先進 ╱攝影）
波爾表示，訓練營和格林的事情，並未影響賽季。（記者劉先進 ╱攝影）
波爾表示，訓練營和格林的事情，並未影響賽季。（記者劉先進 ╱攝影）
波爾表示，訓練營和格林的事情，並未影響賽季。（記者劉先進 ╱攝影）

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