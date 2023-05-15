庫市議會通過 解除2議員委員會任命 另要求調查前市長

庫比蒂諾市議會解除兩市議員委員會任命並要求地檢處調查前市長。(庫比蒂諾市府臉書)

由於最近有關庫比蒂諾市議會獨立調查報告，庫市市議員趙良方 (Liang Fang Chao)與摩爾 (Kitty Moore) 被解除委員會職務，調查報告同時要求聖他克拉拉縣地檢處，對庫市前市長蒲仲辰 (Darcy Paul) 進行調查。

聖荷西 信使報報導，這項由聖他羅莎 (Santa Rosa) 職場調查律師道柏 (Linda Daube) 進行的調查工作中，一共審查1500件庫市市府電郵，訪問16名過去與現任市府員工與數名庫市市議員，結果發現前市長蒲仲辰「侵略性與控制性」 （abusive and controlling behavior） 行為，以及趙良方與摩爾兩位市議員發送「龐大數量電郵」的管理方式。

根據調查報告，上述管理方式，導致從2022年元月至今，庫市市府60%資深管理員工辭職。亦延誤市政發展與建屋計畫。

四名接受訪問人士指出，這些電郵內容帶有強制威脅語氣，讓他們感到必須適當回應，否則問題將糾纏不去。

庫市市議會上周開會時，以3：0票數通過解除趙良方與摩爾相關委員會職務，並要求聖縣地檢處調查前市長蒲仲辰行為。庫市市議會今年秋季將繼續探討後續發展，並表決是否譴責（censure）趙良方與摩爾兩名市議員的行為。

市議員摩爾自動迴避會議；然而庫市市府律師簡森認為摩爾無須迴避這次開會，市議員趙良方因工作關係，晚到會場，然而當她對調查律師道柏提出幾個問題後，也主動離開市議會會場；根據現場報導，道柏回答趙所提出問題時，趙良方曾多次打斷她。

摩爾市議員隨後發送電郵給聖荷西信使報指出，她離開會場原因，是調查議程包括可能將調查轉交給聖他克拉拉縣地檢處，她強調調查中的錯誤，並指出將她移除委員會職務是「報復性行為」。

摩爾於電郵中指出，她會對自己的行為負責，但不會對她所提出問題引發的粗淺解讀負起責任。摩爾稱，她的政治對手利用這些粗淺且匿名的解讀，蓄意讓市府律師與其議會同事對立，傷害市府運作。

趙良方市議員亦發送電郵指出，她認為5月9日的市議會中，如果她發言，發言內容將成為攻擊她的證據。她當時認為市議會不會採取任何行動，並且指出，當時機何適，並且能獲得道柏報告中所提證據等背景資料時，將會配合繼續遵循議會程序。

蒲仲辰未能回覆記者查詢。

庫比蒂諾市長魏虹 (Hung Wei) 接受訪問時說，趙良方與摩爾兩名市議員離開會場，行為無禮。她表示對這種行為失望，因為大家都期待所有議會成員共同合作，「當兩個議席在會場空出，如何相互互動？這是不能面對現實的情況」。