聖荷西都會區大學生就業強勁 6位數年薪領跑全美
根據為中小企業提供人力資源和薪酬服務的加斯托公司（Gusto）的最新報告，被定義為聖荷西都會區的聖他克拉拉縣是全美國大學畢業生就業最強勁的地區。過去的一年，此地大學畢業生的月平均就業人數增長了9.6%。聖荷西市市長馬漢日前在聖荷西州立大學召開記者會，宣布這個好消息。
研究指出，在全美10個大學畢業生招聘速度最快的都會區中，聖荷西都會區提供的起薪最高，也是唯一一個起薪在六位數的地區。聖荷西地區的起薪平均約為10萬2800元，大學畢業生收入最高的行業是軟件開發。
不過，矽谷天價的生活成本侵蝕了大學畢業生的起薪。Gusto的研究指出，如果將生活成本考慮在內，有效起薪約為5萬7600元。
馬漢表示，「與任何主要城市一樣，我們可以做得更好，但這份報告證實了聖荷西繼續為下一代創新者提供成功的機會。」
Gusto報告預測，2023年5月大學畢業生就業人數預計將增長5.4%，而2022年5月的增長率為7.2%。這種放緩主要是由於更廣泛的宏觀經濟降溫。報告認為，鑑於經濟的不確定性，企業對擴張猶豫不決，從而影響了大學畢業生的就業前景。
Gusto經濟學家帕杜（Luke Pardue）表示，儘管大型科技公司大批裁員，但中小企業仍有用人需求。此外，一些非科技行業在全國範圍內的招聘水平卻出現了強勁增長，例如住宿、零售、教育和醫療保健等。
上一則
慶祝母親節 華航祭9折優惠
下一則
FB留言