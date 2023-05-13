聖荷西都會區大學生就業強勁 6位數年薪領跑全美

聖荷西市市長馬漢11日在聖荷西州立大學前召開記者會表示，一項研究報告顯示，聖荷西都會區是全美國大學畢業生就業最強勁的地區。（記者葛歆睿／攝影）

根據為中小企業提供人力資源和薪酬服務的加斯托公司（Gusto）的最新報告，被定義為聖荷西 都會區的聖他克拉拉縣是全美國大學畢業生就業 最強勁的地區。過去的一年，此地大學畢業生的月平均就業人數增長了9.6%。聖荷西市市長馬漢日前在聖荷西州立大學召開記者會，宣布這個好消息。

研究指出，在全美10個大學畢業生招聘速度最快的都會區中，聖荷西都會區提供的起薪最高，也是唯一一個起薪在六位數的地區。聖荷西地區的起薪平均約為10萬2800元，大學畢業生收入最高的行業是軟件開發。

不過，矽谷 天價的生活成本侵蝕了大學畢業生的起薪。Gusto的研究指出，如果將生活成本考慮在內，有效起薪約為5萬7600元。

馬漢表示，「與任何主要城市一樣，我們可以做得更好，但這份報告證實了聖荷西繼續為下一代創新者提供成功的機會。」

Gusto報告預測，2023年5月大學畢業生就業人數預計將增長5.4%，而2022年5月的增長率為7.2%。這種放緩主要是由於更廣泛的宏觀經濟降溫。報告認為，鑑於經濟的不確定性，企業對擴張猶豫不決，從而影響了大學畢業生的就業前景。

Gusto經濟學家帕杜（Luke Pardue）表示，儘管大型科技公司大批裁員，但中小企業仍有用人需求。此外，一些非科技行業在全國範圍內的招聘水平卻出現了強勁增長，例如住宿、零售、教育和醫療保健等。