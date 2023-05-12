密爾布瑞市圖書館演講會 李念慈剖析「破解密碼的人」

李念慈將談「破解密碼的人」。（李念慈提供）

中華聯誼會、北加州 政大校友會「展卷社」、與密爾布瑞市圖書館 之友協會宣布，將在密爾布瑞市立圖書館舉辦演講會，介紹美國作家艾薩克森（Walter Isaacson) 的名著：「破解密碼的人」（The Code Breaker)。

中華聯誼會是灣區歷史最悠久的社團之一。理事長張靜如介紹，1966年時就由張學良女婿陶鵬飛創立，成立時主要成員是來自台灣的留學生，也培養許多僑界精英，許多其他社團領袖都曾參與中華聯誼會。

演講會的主講人是精研該書的展卷社會員李念慈。她介紹，這本「破解密碼的人」書中詳細介紹由諾貝爾 化學獎得獎人杜德納（Jennifer Doudna）及其團隊研發成功的「基因整建技術」（CRISPR），以及該技術得以重新組寫人類基因以阻斷病毒進犯，甚至化解癌細胞形成的無窮潛力。事實上，在三年前問世的新冠病毒疫苗就運用了「基因整建技術」的原理與技術，艾薩克森以希臘神話中普羅米修斯自諸神手中偷取火種的曠世創舉來形容CRISPR對人類未來難以言喻的重要性。

另一方面，這項技術雖然解決許多人類沒法解決的問題，但也牽動了對人類道德倫理的重新規範。因此也是對科學發展的另一角度的思考。

時間：5月12日下午2時至4時

地點：密爾布瑞市立圖書館（1 Library Ave, Millbrae, CA 94030）