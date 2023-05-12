我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

凱芯文教5/28首辦亞太裔家庭日 免費看水果奶奶電影

記者江碩涵／灣區報導
小書蟲親子圖書館「亞太裔家庭日」活動，將邀來全美22位華裔兒童繪本作家參加書展，其中逾十位作家將親臨現場，面對面與書迷粉絲見面。（主辦單位提供）
小書蟲親子圖書館「亞太裔家庭日」活動，將邀來全美22位華裔兒童繪本作家參加書展，其中逾十位作家將親臨現場，面對面與書迷粉絲見面。（主辦單位提供）

凱芯文教基金會（TJCF）旗下小書蟲親子圖書館將於5月28日上午10時至下午3時舉辦「2023 AAPI Heritage Day亞太裔家庭日」活動，慶祝美國5月「亞太裔傳統月」，活動邀來全美22位華裔兒童繪本作家參加書展，其中逾十位作家將親臨現場，面對面與書迷粉絲見面，接力說故事給小朋友們聽，同時還有手作、電影、舞蹈表演，現場預計吸引千人參與。

凱芯文教基金會旗下小書蟲親子圖書館辦活動吸引不少華裔家庭參與。（主辦單位提供）
凱芯文教基金會旗下小書蟲親子圖書館辦活動吸引不少華裔家庭參與。（主辦單位提供）

其中最值得注意的是電影活動，基金會與公視洽談海外授權，將於現場播放「妖果小學－水果奶奶的大秘密」電影，並有客製化的中文發音搭配英文字幕版本，非常適合能聽懂中文、能閱讀英文的華裔二代觀看。

凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）表示，基金會的核心價值，就是文化傳承、社區再造 、家庭凝聚，在最重要的亞太裔傳統月活動中，凱芯文教能與孩子們在一起，全家一起看中文發音的電影，是相當難能可貴的經驗。

凱芯文教基金會旗下小書蟲親子圖書館舉辦「2023 AAPI Heritage D...
凱芯文教基金會旗下小書蟲親子圖書館舉辦「2023 AAPI Heritage Day 亞太裔家庭日」活動，將於現場播放「妖果小學－水果奶奶的大秘密」電影。（主辦單位提供）

凱芯文教表示，這次播放的兒童電影屬於台灣老中青三代家喻戶曉的「水果奶奶」系列電影，「水果冰淇淋」是公視製作的長壽兒童節目，1998年開播後 一直受到小朋友喜愛，伴隨孩子們成長逾25年，節目中由趙自強男扮女裝的水果奶奶角色，來述說各個故事，「妖果小學－水果奶奶的大秘密」內容是講述奶奶無意間闖入妖果小學，引發一連串神奇冒險的故事。

凱芯文教表示，基金會與公視接洽後，公視了解華裔兒童的需求，特別為家庭日活動，客製中文發音、英文字幕的版本。家庭日活動當天，將在小電影廳播放，一天總共有兩場的播放時間，上午11時及下午1時，總片長為73分鐘，家庭日活動地點在Mitchell Park Community Center（地址：3700 Middlefield Rd, Palo Alto, CA 94303）。

「2023 AAPI Heritage Day亞太裔家庭日」另外還規畫許多適合小朋友互動的遊戲，包括「El Camino Health華人健康促進計畫」將有認證營養師，帶領小朋友認識營養的一餐。「MEandMINE」兒童STEM&SEL探索盒，將在現場示範科學的奧秘，開發孩子們的好奇心。

榮獲全美五項桌遊大獎的「Tiny Sprouts」，則帶來迷你版的同理心桌遊，教孩子們學習同理心的反射動作；KTSF電視台帶來「小小主播」活動，由電視台主播與小朋友面對面，上鏡頭播報新聞。書法家球球老師，在活動現場舉辦作品展覽會外，也會揮毫書法復古風書籤贈與民眾。

家庭日活動免費入場，目前門票索取已逾千人，有興趣參與的家庭，可以上基金會粉專登記門票，網址：https://www.facebook.com/TheJoyCultureFoundation/。

電影 華裔 書法

上一則

裁員、搬離…金山經濟陷「厄運循環」可能是好事？

下一則

聖荷西警方偵辦一起商業搶劫案 意外破獲爆炸物作坊 逮1男

延伸閱讀

「周星馳女兒」性感身材脫了 綁帶比基尼秀美胸翹臀

「周星馳女兒」性感身材脫了 綁帶比基尼秀美胸翹臀
凱芯文教首辦亞太裔家庭日 免費看公視水果奶奶電影

凱芯文教首辦亞太裔家庭日 免費看公視水果奶奶電影
75歲金馬女演員義影展初體驗 樂喊：死前美好的回憶

75歲金馬女演員義影展初體驗 樂喊：死前美好的回憶
波多馬克河畔免費露天電影 每周兩場

波多馬克河畔免費露天電影 每周兩場
獲選「小美人魚」荷莉貝利哭整天 王子自爆差點害死她

獲選「小美人魚」荷莉貝利哭整天 王子自爆差點害死她

熱門新聞

64歲的舊金山華婦胡美苒，在公共住房杜波斯三角區公寓內，5日遭鄰居埃斯帕薩突然刺中背部，不幸身亡。（取自GoFundMe頁面）

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

2023-05-11 20:07
Dan Caputo 公司位於Johnston商業區內，南方即是Lathrop Way，短短0.5英哩的路段旁都是無法開發運用的河堤。（翻攝自CBS）

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

2023-05-07 02:15
加州很多地方房價漲幅非常劇烈。（記者李榮／攝影）

民眾：加州房價漲太快 對自住者不利

2023-05-04 02:12
透過簡訊胡亂認人，通常也都是詐騙。（記者李榮╱翻攝）

「尋豬、養豬、殺豬」 反騙志工：臉書亂加好友多為詐騙

2023-05-04 18:28
23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩幫派槍戰中被流彈所殺，震驚灣區。（親友供圖）

華裔男童槍殺案：疑犯中槍求救 車子遺棄 警方順藤摸瓜

2023-05-07 19:19
伍德街營地發生的火災。（屋崙消防局／提供）

屋崙伍德街無家可歸者營地 市府夷平 運走700噸垃圾

2023-05-06 02:20

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效