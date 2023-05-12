凱芯文教5/28首辦亞太裔家庭日 免費看水果奶奶電影

小書蟲親子圖書館「亞太裔家庭日」活動，將邀來全美22位華裔兒童繪本作家參加書展，其中逾十位作家將親臨現場，面對面與書迷粉絲見面。（主辦單位提供）

凱芯文教基金會（TJCF）旗下小書蟲親子圖書館將於5月28日上午10時至下午3時舉辦「2023 AAPI Heritage Day亞太裔家庭日」活動，慶祝美國5月「亞太裔傳統月」，活動邀來全美22位華裔 兒童繪本作家參加書展，其中逾十位作家將親臨現場，面對面與書迷粉絲見面，接力說故事給小朋友們聽，同時還有手作、電影 、舞蹈表演，現場預計吸引千人參與。

凱芯文教基金會旗下小書蟲親子圖書館辦活動吸引不少華裔家庭參與。（主辦單位提供）

其中最值得注意的是電影活動，基金會與公視洽談海外授權，將於現場播放「妖果小學－水果奶奶的大秘密」電影，並有客製化的中文發音搭配英文字幕版本，非常適合能聽懂中文、能閱讀英文的華裔二代觀看。

凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）表示，基金會的核心價值，就是文化傳承、社區再造 、家庭凝聚，在最重要的亞太裔傳統月活動中，凱芯文教能與孩子們在一起，全家一起看中文發音的電影，是相當難能可貴的經驗。

凱芯文教基金會旗下小書蟲親子圖書館舉辦「2023 AAPI Heritage Day 亞太裔家庭日」活動，將於現場播放「妖果小學－水果奶奶的大秘密」電影。（主辦單位提供）

凱芯文教表示，這次播放的兒童電影屬於台灣老中青三代家喻戶曉的「水果奶奶」系列電影，「水果冰淇淋」是公視製作的長壽兒童節目，1998年開播後 一直受到小朋友喜愛，伴隨孩子們成長逾25年，節目中由趙自強男扮女裝的水果奶奶角色，來述說各個故事，「妖果小學－水果奶奶的大秘密」內容是講述奶奶無意間闖入妖果小學，引發一連串神奇冒險的故事。

凱芯文教表示，基金會與公視接洽後，公視了解華裔兒童的需求，特別為家庭日活動，客製中文發音、英文字幕的版本。家庭日活動當天，將在小電影廳播放，一天總共有兩場的播放時間，上午11時及下午1時，總片長為73分鐘，家庭日活動地點在Mitchell Park Community Center（地址：3700 Middlefield Rd, Palo Alto, CA 94303）。

「2023 AAPI Heritage Day亞太裔家庭日」另外還規畫許多適合小朋友互動的遊戲，包括「El Camino Health華人健康促進計畫」將有認證營養師，帶領小朋友認識營養的一餐。「MEandMINE」兒童STEM&SEL探索盒，將在現場示範科學的奧秘，開發孩子們的好奇心。

榮獲全美五項桌遊大獎的「Tiny Sprouts」，則帶來迷你版的同理心桌遊，教孩子們學習同理心的反射動作；KTSF電視台帶來「小小主播」活動，由電視台主播與小朋友面對面，上鏡頭播報新聞。書法 家球球老師，在活動現場舉辦作品展覽會外，也會揮毫書法復古風書籤贈與民眾。

家庭日活動免費入場，目前門票索取已逾千人，有興趣參與的家庭，可以上基金會粉專登記門票，網址：https://www.facebook.com/TheJoyCultureFoundation/。