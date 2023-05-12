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北加台大校友會選出新會長劉麗美 努力恢復實體活動

記者江碩涵／灣區報導
北加州台灣大學校友會（NTUAA-NC）5月4日舉行理事會改選，共有29名理事出席投票。（何國全提供）
北加州台灣大學校友會（NTUAA-NC）5月4日舉行理事會改選，共有29名理事出席投票。（何國全提供）

加州台灣大學校友會（NTUAA-NC）5月4日舉行理事會改選，共29名理事出席投票，並選出會長劉麗美、理事長王寬彬及新一屆幹部。北加州台大校友會理事何國全說，今年起校友會將擴大更多實體的活動，希望吸引更多新一代台大校友參加活動，共襄盛舉，發揮「敦品勵學、愛國愛人」的校訓目標。

北加州台大校友會成立於1976年，現有2500名會員，以服務校友、回饋母校、關懷社區為宗旨，依據章程定期改選理事與幹部29名，共同推動會務發展。

何國全表示，受限於疫情三年期間，校友會較少舉辦實體活動，但今年開始校友會決定大放異彩，除了既有的公益與僑界社區活動，例如與阿茲海默症協會合作，辦CPR/AED 急救訓練，以及參與7月30日的華運會開幕典禮，分列式台大隊外，同時也會有校友野餐、賞花健行等，甚至將在11、12月舉行單身男女派對聯誼活動。

何國全說，最近期的活動就是將在5月27日參與「台灣日」樂天女孩來舊金山灣區的盛事，台大校友將組一個「助陣加油團 」，他也將親自領隊，目標是「讓台灣被看見」，屆時將有50位校友到現場吶喊，歡迎台大校友認親。

台大校友會5月4日的理事會改選中，除選出新任會長、理事長外，同時也選出全體理事，包括張碚、劉寶剛、周麗芳、孫小雲、毛小苓、王祖華、孫讌福、陳世莉、蔡弘凱、周新圻、李美玲、周欣怡、楊桂琴、李占魁、周威均、陳麗娟、許智勛、詹永誠、何國全、卓欣慧、傅家祐、楊燿宏、謝文瑞、魏宏利、何秀婷、謝凱文、陳明瑋等。

何國全說，近幾年來知道有非常多「新世代」台大校友們來到矽谷灣區工作，非常歡迎年輕人一起參與活動，如果想知道更多台大校友會相關訊息，可以直接到臉書搜尋北加州台大校友會，或寄信至[email protected]

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