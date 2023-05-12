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佛誕節、母親節、全球慈濟日 慈濟5/14三節合一慶會

記者李榮／灣區報導

慈濟北加州分會每年都在5月的第二個周日，舉辦「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一慶祝，多年來已成為社區的傳統。慈濟代表林美娟表示，今年於5月14日舉辦慶祝2023年三節合一活動，也是疫情後恢復舉辦較大型的三合一節慶祝。

佛誕是慶祝佛教創始人釋迦牟尼佛誕生的日子，又稱「浴佛節」等。慈濟表示，舉辦浴佛節是希望藉由莊嚴的浴佛典禮，善念共振讚揚佛法之真善美、感念天地、父母與眾生恩，將感恩報恩美善之情傳遞在人間。

林美娟說，今年的三節合一慶祝活動會在本周日舉辦兩場，浴佛大典儀式後，照例進行愛心義賣等。另外，每年都很受歡迎的親子體驗活動也會舉行，當場共同製作「康乃馨好馨情花籃」，黏土皂，親子花道等，期待一家共享天倫。

時間：5月14日上午10時（9時30分入場）、下午2時（1時30分入場）

地址：2355 Oakland Road San Jose, CA 95131

電話：北加州分會408-457-6969

網站：tzuchi.us

舊金山支會浴佛典禮及慶祝母親節、全球慈濟日活動

時間：5月20日上午9時30分至11時

地址：2901 Irving St San Francisco, CA 94122

屋崙聯絡處浴佛、慶祝母親節及全球慈濟日活動

時間：5月20日下午1時30分

地址：620 International Blvd Oakland, CA 94606

母親節 加州 親子

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