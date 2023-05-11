我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

辱非裔「大猩猩」 東灣24警歧視短訊 州總檢察長要查

記者劉先進／安蒂奧克報導
州總檢察長邦塔說，針對安蒂奧克警員互相轉發種族主義和仇視同性戀短訊的行為，進行民權調查。（記者劉先進／攝影）
州總檢察長邦塔說，針對安蒂奧克警員互相轉發種族主義和仇視同性戀短訊的行為，進行民權調查。（記者劉先進／攝影）

東灣康曲柯士達縣安蒂奧克（Antioch）24個警員互相轉發種族主義和仇視同性戀的短訊，稱非裔居民為「大猩猩」、「猴子」和「水牛」，引發眾怒。州總檢察長邦塔（Rob Bonta）10日說，將針對這些行為展開民權調查，還將深入調查該警局內部正在實行的、與過度使用武力和過度使用警犬有關的模式和做法。

邦塔辦公室將確定該機構是否參與了違憲的警務模式或做法。若確定發生非法活動或做法，辦公室還將決定需要採取哪些行動，確保安蒂奧克警局採取全面的糾正措施。

康縣地檢長的調查發現，至少有24名警員捲入短訊傳播，內容針對該市居民和官員的種族主義、厭惡女性和同性戀。此外，這些短信稱非裔為「大猩猩」、「猴子」和「水牛」，並使用其他一些的污蔑來描述城市居民，這引發了整個城市的憤怒，並導致該市近25%的警員帶薪休假。

根據加州憲法和加州民法相關條款，司法部長有權對執法機構是否違反州或聯邦法律的做法進行民事調查。相對於對個別事件的刑事調查，模式或做法的調查通常是為了確定並酌情強制糾正執法機構對整個社區憲法權利的系統侵犯。關於安蒂奧克警局的行為，邦塔目前還沒有決定具體的起訴、指控該機構的整體政策和做法。他對該警局的獨立調查，與地方和聯邦層面正在進行或可能進行的行政或刑事調查是分開的。

邦塔說，保護和服務所有的社區是其職責所在。員警每天都在這場鬥爭的前線，他們努力保護加州人民。「如果有關於潛在的普遍偏見或歧視指控，可能會破壞對公共安全和司法系統至關重要的信任。我們有責任確保建立一種問責、專業和對仇恨或種族主義行為零容忍的文化，不管是在工作中還是在工作外。」

邦塔說，其辦公室一直在對聖他克拉拉縣警長辦公室和全州其他幾個執法機構同時進行民權調查。今年2月，邦塔調查對河濱縣警察局過度使用武力的指控。去年，邦塔辦公室對洛杉磯縣警授予當地一家非營利組織的合同有關的調查。他與舊金山當局合作，幫助確保繼續進行與警員涉及的槍擊事件、在押人員死亡和嚴重使用武力有關的地方監督工作。

與社區的互動和合作是執法部門提供公共安全和建立公眾信任工作的核心，邦塔鼓勵任何擁有與此調查相關資訊的人與加州司法廳聯繫，電郵是[email protected]。公眾也可以用其他語言發送資訊。

加州 種族主義 非裔

上一則

大旱連3年 竟與澳洲野火有關

下一則

有錢人遷出 州府減470億歲入

延伸閱讀

辱罵非裔「大猩猩」 加州總檢察長調查警員種族短訊

辱罵非裔「大猩猩」 加州總檢察長調查警員種族短訊
華埠商戶感謝巡邏隊義工：治安變好了

華埠商戶感謝巡邏隊義工：治安變好了
乾湖復活面積擴大 加州農糧價格水漲船高

乾湖復活面積擴大 加州農糧價格水漲船高
民權局成立熱線 供仇恨犯罪即時救援

民權局成立熱線 供仇恨犯罪即時救援
加州乳製業災損達200億 影響產品供貨

加州乳製業災損達200億 影響產品供貨

熱門新聞

Meta計畫在灣區再裁員1500人。（美聯社）

Meta再裁員 灣區將砍1500人

2023-05-02 13:55
Dan Caputo 公司位於Johnston商業區內，南方即是Lathrop Way，短短0.5英哩的路段旁都是無法開發運用的河堤。（翻攝自CBS）

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

2023-05-07 02:15
加州很多地方房價漲幅非常劇烈。（記者李榮／攝影）

民眾：加州房價漲太快 對自住者不利

2023-05-04 02:12
透過簡訊胡亂認人，通常也都是詐騙。（記者李榮╱翻攝）

「尋豬、養豬、殺豬」 反騙志工：臉書亂加好友多為詐騙

2023-05-04 18:28
圖為位於舊金山市中心的Nordstrom商場內部。（記者李怡／攝影）

治安惡化影響經營 Nordstrom金山分店8月底關閉

2023-05-03 12:26
伍德街營地發生的火災。（屋崙消防局／提供）

屋崙伍德街無家可歸者營地 市府夷平 運走700噸垃圾

2023-05-06 02:20

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠