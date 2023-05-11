辱非裔「大猩猩」 東灣24警歧視短訊 州總檢察長要查

州總檢察長邦塔說，針對安蒂奧克警員互相轉發種族主義和仇視同性戀短訊的行為，進行民權調查。（記者劉先進／攝影）

東灣康曲柯士達縣安蒂奧克（Antioch）24個警員互相轉發種族主義 和仇視同性戀的短訊，稱非裔 居民為「大猩猩」、「猴子」和「水牛」，引發眾怒。州總檢察長邦塔（Rob Bonta）10日說，將針對這些行為展開民權調查，還將深入調查該警局內部正在實行的、與過度使用武力和過度使用警犬有關的模式和做法。

邦塔辦公室將確定該機構是否參與了違憲的警務模式或做法。若確定發生非法活動或做法，辦公室還將決定需要採取哪些行動，確保安蒂奧克警局採取全面的糾正措施。

康縣地檢長的調查發現，至少有24名警員捲入短訊傳播，內容針對該市居民和官員的種族主義、厭惡女性和同性戀。此外，這些短信稱非裔為「大猩猩」、「猴子」和「水牛」，並使用其他一些的污蔑來描述城市居民，這引發了整個城市的憤怒，並導致該市近25%的警員帶薪休假。

根據加州 憲法和加州民法相關條款，司法部長有權對執法機構是否違反州或聯邦法律的做法進行民事調查。相對於對個別事件的刑事調查，模式或做法的調查通常是為了確定並酌情強制糾正執法機構對整個社區憲法權利的系統侵犯。關於安蒂奧克警局的行為，邦塔目前還沒有決定具體的起訴、指控該機構的整體政策和做法。他對該警局的獨立調查，與地方和聯邦層面正在進行或可能進行的行政或刑事調查是分開的。

邦塔說，保護和服務所有的社區是其職責所在。員警每天都在這場鬥爭的前線，他們努力保護加州人民。「如果有關於潛在的普遍偏見或歧視指控，可能會破壞對公共安全和司法系統至關重要的信任。我們有責任確保建立一種問責、專業和對仇恨或種族主義行為零容忍的文化，不管是在工作中還是在工作外。」

邦塔說，其辦公室一直在對聖他克拉拉縣警長辦公室和全州其他幾個執法機構同時進行民權調查。今年2月，邦塔調查對河濱縣警察局過度使用武力的指控。去年，邦塔辦公室對洛杉磯縣警授予當地一家非營利組織的合同有關的調查。他與舊金山當局合作，幫助確保繼續進行與警員涉及的槍擊事件、在押人員死亡和嚴重使用武力有關的地方監督工作。

與社區的互動和合作是執法部門提供公共安全和建立公眾信任工作的核心，邦塔鼓勵任何擁有與此調查相關資訊的人與加州司法廳聯繫，電郵是[email protected]。公眾也可以用其他語言發送資訊。