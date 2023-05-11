金山芬太尼濫用危機 非裔風險高5倍

舊金山市議員麥德誠展示芬太尼致死量，與一枚1美分硬幣的大小比較。（麥德誠辦公室提供）

10日為美國全國芬太尼警示日（National Fentanyl Awareness Day），為呼籲公眾關注芬太尼危害，尤其是對非裔 社區的不平等影響，舊金山 市議員麥德誠（Matt Dorsey）與社區組織當天在市府門前召開記者會。舊金山警長史考特和地檢長謝安宜到場支持。

根據舊金山公共衛生局的統計，今年前3月舊金山有200人死於藥物過量，而去年同期僅為142人，增長41%。

麥德誠表示，芬太尼危機讓舊金山居民陷入吸入過量的危險。「舊金山非裔社區因藥物過量導致死亡的比率是全市平均水平的五倍以上，然而目前不平等的現象更加嚴重」，麥德誠說，「作為一個正在從毒癮中康復的人，我將盡我所能幫助每一個與藥物和酒精作鬥爭的舊金山人，擁有和我一樣的康復機會，消滅公共健康中的種族差異，拯救生命。」

非裔社區財富及差異組織表示，芬太尼危機正在以明顯的反非裔模式進行著，毒品危機、遊民 危機都是相似的模式。「非裔占城市人口僅6%不到，但在遊民中卻占40%以上。」該組織創始人瓊斯（Phelicia Jones）說，「在涉及舊金山非裔社區的實際需求時，城市就會表現出缺乏公正、關注和緊迫性。」

公共衛生局此前曾宣布在5年內將藥物過量問題中的族裔差異降低30%。瓊斯要求，市府部門要更加緊迫地採取行動。

謝安宜表示，許多少數族裔社區的家庭深受街頭販毒吸毒的影響，這是無法接受的。她指出，在幫助戒毒人群時，不僅要關注是否解除毒癮，更要提供全面的社會資源，如心理健康治療、住房和工作等。「心理創傷往往是導致人們使用毒品的原因。」謝安宜說，「司法改革同樣十分重要，要確保那些因毒癮被抓捕的人們，接受妥善的治療。」