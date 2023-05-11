95歲仍自組電腦 陳文寬曝長壽祕訣：不擔心、不煩惱

陳文寬（中）曾獲得「紫色大綬（三等）景星勳章」。右為時任總統馬英九。（王立楨提供）

陳文寬長壽、身體好，甚至在95歲時，還自己組裝電腦。幾年前他接受本報訪問時，透露自己的養身祕訣沒別的，就是「不擔心、不煩惱。」

「我沒別的祕訣，就是不擔心、不煩惱，一切隨緣，因為擔心也沒用。」陳文寬在2012年、近百歲時受訪表示，當時已沒有家人同住，但有兩個管家照顧。早期還會每天踩40分鐘跑步機，然而後來比較偷懶，沒那麼常運動，但是每天都看新聞。

他那時談到過去的出生入死飛行經歷時說，早年國民政府的包機任務，幾乎都是指定他擔任，「我不但會開飛機，也懂得飛機維修。沒有飛機跑道的地方，只要有一塊夠大的平地，我就能降落。我當過蔣委員長專機的駕駛，也經常載戴笠，並為戴笠載送通訊與蒐集情報的器材到偏遠地區給情報人員。我飛了很多趟這種祕密勤務。」

另外，二戰期間中國幾個地區淪陷時，最後一班飛機都是陳文寬駕駛的。1938年10月漢口撤守時，因為中航機師當中，只有陳文寬對那一帶最熟悉，因此公司要他去接運職員與通訊器材，「我在漢口降落時，看到城南已有槍砲開火。飛機落地後，發現職員都已離去，卻有10多名國軍衝出來要求登機，我載他們飛到荊沙後，同一天漢口淪陷。」

1941年日軍空襲香港 ，中航決定撤到重慶，當天陳文寬連續來回三趟將公司的器材零件送到南雄，午夜又載人到重慶，「我駕的DC-2只能載14人，但有不少乘客是小孩。我就說若大家都只帶一件行李，我可以多載一倍的乘客，最後載了27人走，包括行政院長孔祥熙夫人宋藹齡和多位國軍將領。」