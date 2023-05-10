Leapfrog安全評級 東華醫院獲A級 預防錯誤表現出色

東華醫院榮獲Leapfrog A級評分。（東華醫院供圖）

東華醫院在Leapfrog Group最新公布的2023年春季醫院安全評級報告中獲得A級評分，以表彰院方保護病人免受可預防的傷害及錯誤方面的出色表現，以及在疫情 高峰期間維持高水平的表現。此評級由非牟利組織Leapfrog Group進行，該機構致力維護全國醫院及門診手術 中心的病人安全標準。

東華醫院行政總裁張建清博士說：「我們很高興獲得Leapfrog Group的認可，成為全國病人安全及優質護理表現最佳的醫院之一。東華醫院一直把病人安全放在首位，這項殊榮再次肯定我們的承諾。此外，我要衷心感謝我們的醫護人員及員工，即使在充滿挑戰的時期，他們亦始終如一地為社區及病人提供最安全及優質的醫療服務。正是因為他們的努力及堅持，才讓這項成就成為可能。」

Leapfrog Group是獨立的全國性監督組織，致力評估醫院的病人安全表現，評分分為A、B、C、D及F等五個等級。他們會根據超過30項指標來作出評估，其中包括發生錯誤、事故、傷害、感染的情形，以及醫院為防止這些問題而建立的系統等。

Leapfrog Group主席兼行政總裁Leah Binder說：「最新的醫院安全評級報告顯示，很多醫院因為疫情而面臨著病人安全方面的挑戰。但即使在這樣的困境下，東華醫院仍然獲得A級評分。我要向東華醫院的領導層、醫護人員及員工表示祝賀，他們對病人的承諾是實現這項成就的關鍵。」

Leapfrog醫院安全評級是全國唯一完全基於醫院預防醫療錯誤及減少病人受害風險的評級系統。該系統經過同行評審，完全透明，並且向公眾免費公開。此外，評分會每年定期更新兩次，分別在秋季及春季。欲查閱東華醫院的完整評級報告或獲取有關在醫院保持安全的提示，請到HospitalSafetyGrade.org或關注Leapfrog Group的Twitter、Facebook及新聞通訊。