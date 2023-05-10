自稱原住民 柏加大副教授胡佛道歉 坦承未驗證過

柏克萊加大人類學副教授胡佛對長期自稱是原住民道歉。（美聯社）

柏克萊加大 人類學副教授胡佛（Elizabeth Hoover）的美洲原住民 身分，多年來一直受到質疑。上周，這名實際上是白人的教授為錯誤自稱是原住民道歉。

胡佛上周在其網站上發布道歉聲明，她表示，聲稱自己是摩和克族（Mohawk）米克馬克族（Mi’kmaq）的後裔，但從未驗證過自己與這些族群的關係，或研究過自己的血統。

胡佛在聲明中說：「我造成了傷害，傷害曾經是我的朋友、同事、學生和家人的原住民，粉碎了信任，刺激了歷史創傷，這種傷害也影響學生和教職員的生活和工作。我承認，我原本可以透過早一點調查和確認我的家庭故事，來避免所有的傷害。為此，我深表歉意。」

胡佛的姓名2021年出現在「所謂的偽裝者名單」（Alleged Pretendian List）上後，她的原住民血統開始受到質疑；「所謂的偽裝者名單」是由美國原住民作家和維權者基勒（Jacqueline Keeler）匯編，名單上列出超過200人。基勒稱，這些人謊稱自己有原住民血統。

胡佛去年10月在其網站上首次談到她被質疑的族裔身分；她發文說，她進行族譜研究，發現在查詢的原住民部落數據庫中，完全沒有任何其家庭成員的紀錄。

胡佛的聲明引起軒然大波。胡佛曾經教過的學生於11月發出一封信，並由柏克萊加大和其他大學數百名學生連署，要求胡佛辭職、道歉、停止自稱原住民、承認造成傷害等。

這封信寫道：「作為我們校園大家庭的一名學者，我們發現，胡佛一再試圖把自己與其他和她有相似背景的殖民者作區分；而且，她因為跳過原住民俳舞（powwow），就稱自己有原住民生活經歷，實在讓人匪疑所思。」

柏克萊加大發言人吉爾摩（Janet Gilmore）表示，她對胡佛是否會受到紀律處分無法置評，因為討論此事將違反人事規定和侵犯隱私 權。

但吉爾摩說：「校方知悉並支持校園中為解決這起造成傷害和憤怒的事件正在進行的努力。」