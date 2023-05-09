我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

縮小數位落差 聖縣推全民寬頻計畫

記者葛歆睿╱聖荷西報導
馬漢感激加州和聯邦政府與地方合作縮小這些差距。（記者葛歆睿╱攝影）
馬漢感激加州和聯邦政府與地方合作縮小這些差距。（記者葛歆睿╱攝影）

「全民寬頻（Broadband for All）」區域規畫研討會日前在聖他克拉拉縣教育部舉行，加州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）、聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）、聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）等政府官員，和100多名聖他克拉拉縣、聖馬刁縣社區代表出席。

會上指出，人們生活在一個萬事離不開互聯網的時代，然而五分之一的加州人，包括聖他克拉拉縣和聖馬刁縣的10多萬名居民，無法獲得可負擔、可靠的互聯網服務、設備或上網技能。數百萬加州人因此無法獲得基本的政府服務以及其他社交和經濟利益。 這種差距被稱為「數位落差」，對低收入家庭、長者、殘疾人、退伍軍人、有前科者、少數族裔、農村居民、有語言障礙和識字率低的人影響最大。

瓦哈布指出，當今世界環境中，寬頻和科技基本上是人權問題，因為接受培訓、通訊、獲取訊息都需要網路，就連接種新冠肺炎疫苗都需要上網註冊。「我們絕對不能讓任何人落後。我們要確保所有加州人上網，為21世紀做好準備。」

馬漢表示，科技中心矽谷的許多居民都生活在「與世隔絕」環境中，是令人無法接受的。他說，「這就是為什麼聖荷西在疫情期間努力縮小數位落差，承諾投入超過2000萬元建設WiFi網路、分發電腦設備，並提供上網技能培訓的原因。」馬漢承認，郊區和農村仍然面臨上網障礙。他感謝加州和聯邦政府與地方合作縮小這些差距。

全民寬頻是加州旨在縮小數位落差和促進社區數字公平的總體計畫。 加州已投資數十億元實現全民寬頻，並確保每個居民都能獲得負擔得起且可靠的網路、設備和技能培訓。但還有更多工作要做。

查維茲指出，逾60萬名聖縣居民只有一家高速網路供應商，使他們處於壟斷地位。 她說，「我們需要縮小矽谷中心的數位落差。」

全民寬頻區域規畫研討會共在加州舉行20場，旨在與民眾互動、收集意見，幫助加州制定數位公平BEAD五年行動計畫，決定未來如何分配聯邦資金，解決社區中的數位不平等問題。

查維茲指出，矽谷有互聯網供應商處於壟斷地位。（記者葛歆睿╱攝影）
查維茲指出，矽谷有互聯網供應商處於壟斷地位。（記者葛歆睿╱攝影）
瓦哈布指出，在當今這個世界環境中，寬帶和科技基本上就是人權問題。（記者葛歆睿╱攝...
瓦哈布指出，在當今這個世界環境中，寬帶和科技基本上就是人權問題。（記者葛歆睿╱攝影）

加州 矽谷 聖荷西

上一則

聖荷西五月節慶祝「過火」 警方逮捕115人

下一則

帶味菸、NFL性騷 加州檢察長喊查

延伸閱讀

聖荷西五月節慶祝「過火」 警方逮捕115人

聖荷西五月節慶祝「過火」 警方逮捕115人
灣區3大市中心厄運連連 面臨衰退壓力

灣區3大市中心厄運連連 面臨衰退壓力
聖荷西滿載校車追尾導致六車連環事故

聖荷西滿載校車追尾導致六車連環事故
聖荷西學生 英數能力拉警報

聖荷西學生 英數能力拉警報
專搶亞裔 聖荷西警逮3嫌犯

專搶亞裔 聖荷西警逮3嫌犯

熱門新聞

Meta計畫在灣區再裁員1500人。（美聯社）

Meta再裁員 灣區將砍1500人

2023-05-02 13:55
圖為位於舊金山市中心的Nordstrom商場內部。（記者李怡／攝影）

治安惡化影響經營 Nordstrom金山分店8月底關閉

2023-05-03 12:26
草根義工聚會，支持SCA-4加州憲法修正案。巴洛阿圖市長顧錦珍（後排右二）也現身。（桂弘芳提供）

繼承房產稅重估無力負擔 華人呼籲推翻19號提案

2023-05-02 18:17
Dan Caputo 公司位於Johnston商業區內，南方即是Lathrop Way，短短0.5英哩的路段旁都是無法開發運用的河堤。（翻攝自CBS）

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

2023-05-07 02:15
加州很多地方房價漲幅非常劇烈。（記者李榮／攝影）

民眾：加州房價漲太快 對自住者不利

2023-05-04 02:12
透過簡訊胡亂認人，通常也都是詐騙。（記者李榮╱翻攝）

「尋豬、養豬、殺豬」 反騙志工：臉書亂加好友多為詐騙

2023-05-04 18:28

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台