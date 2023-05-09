縮小數位落差 聖縣推全民寬頻計畫

馬漢感激加州和聯邦政府與地方合作縮小這些差距。（記者葛歆睿╱攝影）

「全民寬頻（Broadband for All）」區域規畫研討會日前在聖他克拉拉縣教育部舉行，加州 參議員瓦哈布（Aisha Wahab）、聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）、聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan）等政府官員，和100多名聖他克拉拉縣、聖馬刁縣社區代表出席。

會上指出，人們生活在一個萬事離不開互聯網的時代，然而五分之一的加州人，包括聖他克拉拉縣和聖馬刁縣的10多萬名居民，無法獲得可負擔、可靠的互聯網服務、設備或上網技能。數百萬加州人因此無法獲得基本的政府服務以及其他社交和經濟利益。 這種差距被稱為「數位落差」，對低收入家庭、長者、殘疾人、退伍軍人、有前科者、少數族裔、農村居民、有語言障礙和識字率低的人影響最大。

瓦哈布指出，當今世界環境中，寬頻和科技基本上是人權問題，因為接受培訓、通訊、獲取訊息都需要網路，就連接種新冠肺炎疫苗都需要上網註冊。「我們絕對不能讓任何人落後。我們要確保所有加州人上網，為21世紀做好準備。」

馬漢表示，科技中心矽谷 的許多居民都生活在「與世隔絕」環境中，是令人無法接受的。他說，「這就是為什麼聖荷西在疫情期間努力縮小數位落差，承諾投入超過2000萬元建設WiFi網路、分發電腦設備，並提供上網技能培訓的原因。」馬漢承認，郊區和農村仍然面臨上網障礙。他感謝加州和聯邦政府與地方合作縮小這些差距。

全民寬頻是加州旨在縮小數位落差和促進社區數字公平的總體計畫。 加州已投資數十億元實現全民寬頻，並確保每個居民都能獲得負擔得起且可靠的網路、設備和技能培訓。但還有更多工作要做。

查維茲指出，逾60萬名聖縣居民只有一家高速網路供應商，使他們處於壟斷地位。 她說，「我們需要縮小矽谷中心的數位落差。」